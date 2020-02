Osojščica Na šolskem prvenstvu okraja Celovec se je 12 dijakov Slovenske gimnazije kvalificiralo za koroško prvenstvo

6. februarja 2020 so se smučarke in smučarji ZG in ZRG za Slovence ponovno odlično odrezali. Na Osojščici/ Gerlitzen je pri čudovitem vremenu potekalo šolsko prvenstvo okraja Celovec, kvalifikacijska tekma za koroško prvenstvo v alpskem smučanju. Kar 12 tekmovalk in tekmovalcev Slovenske gimnazije se je kvalificiralo za koroško prvenstvo dne 26. februarja 2020. Na žalost je naš zvezdnik Maks Žagar (7.B) po čudovitem teku – zmaga se je obetala – tik pred ciljem zgrešil vrata. Zelo ponosni smo na dijakinje in dijake, ki so ob šolskem vsakdanu aktivni na raznih področjih. Velika pohvala velja staršem, trenerjem, društvom. Od kulture do fizkulture – vsepovsod so mladi izredno zagnani in ustvarjalni. Veselimo se uspehov naše mladine!