Na obisku predsednika UEFA Alekandra Čeferina in predsednika NZS Mijatoviča 2018 v Celovcu je bilo dogovorjeno ožje sodelovanje s SAK. Pretekli teden je bil narejen eden teh korakov. Na sedežu NZS v Brdu pri Kranju sta se predsednik SAK Marko Wieser in generalni tajnik Silvo Kumer dogovorjala z vodjo tehničnega sektorja NZS Matjažem Jakličem. NZS bo v letu 2020 poslala na Koroško inštruktorje trenerjev na področju U6 do U10, kjer je Slo-venija ravno sestavila nov, so-doben izbraževalni program. K individualnemu izobraževanju bo SAK povabil vse svoje tre-nerje ter trenerje DSG Sele.

Na drugi strani pa nudi SAK Nogometni zvezi popoln vpogled v koroško in avstrijsko prakso pri subvencioniranju trenerjev in mladine. Silvo Kumer kot član upravnega odbora KFV bo dal natančen vpogled in bo organiziral tudi srečanje med nogometnima zvezama Slovenije in Koroške.