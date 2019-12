V Mežici na turnirju NK Akumulatorja so bili v gosteh pretekli konec tedna najmlajši sakovci. U7 iz Pliberka, ki jih je spremljal s trenerjem generalni sekretar SAK Silvo Kumer, ter ekipa U9 iz Celovca, ki jo je spremljal s trenerejem podpredsednik SAK Gusti Zablatnik. Namen srečanj je tesnej­še sodelovanje s klubi v Sloveniji, spoznavanje novih prijateljev ter utrjevanje stikov do matice. SAK je Mežičane povabil na turnir v Kulturni dom v Pliberku, poleti pa na srečanje v center SAK v Vidri vasi. Sicer pa SAK sodeluje tudi z drugimi klubi v Sloveniji, pred kratkim je bila Olimpija v Celovcu. Vedno tesnejši pa so tudi stiki z Nogometno zvezo Slovenije.