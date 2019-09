Dolgih 25 je od tega, da je bil SAK na zadnjem mestu koroške lige. Tedaj so SAK trenirali Rado Avdič, Mehmedalja Sišič in na koncu celo Franc Gostenčnik. Čeprav je SAK tedaj dvakrat menjal trenerje, je moral za eno leto v podligo, iz katere je Lojze Jagodič SAK leta 1985 takoj vodil spet nazaj v koroško ligo. Pot je vodila SAK potem v regionalno ligo in celo 2. ligo,

Kako nevarna je situacjia res. Naredili smo tako imenovani ček faktov:

1. Ima SAK slabšo ekipo kot lani, ko je postal tretji in se kvalificiral za avstrijski pokal?

Odgovor: Ne. Sicer je nekaj igralcev odšlo, prišli pa so tudi novi, sicer zelo mladi igralci.

2.Zakaj SAK potem še ni zmagal letos, zakaj ima šele tri zadetke in samo eno točko?

Odgovor: Ker je SAK verjetno pri transferjih premalo pozornosti posvetil napadalcem, napad SAK pa je praktično samo na papirju, gole dajejo branilci.

3.Kaže, da so problem tudi novi vratarji, ki so že dve tekmi obranili v prid nasprotniku.

Odgovor: Res sta nova vratarja Zitterer in Ainetter kriva za dva poraza. Lanski vratar Kristijan Kondič pa je trenutno brez kluba, ker mu menedžer Richard Urank ni našel kluba v 1. ligi. Vrnitev v SAK pa tudi ni realna, ker bi potem SAK moral aktualna vratarja postaviti pred vrata.

4.Kaj se lahko zgodi, če SAK v petek tudi proti KAC izgubi. Bodo menjali potem trenerja?

Odgovor: Trener Wolfgang Eberhard lahko samo upa, da bodo napadalci, ki jim je zaupal, končno igrali boljše. Sicer je pa v nogometu pač tako, da je trener prvi na listi.