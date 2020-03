Prvenstvo je v Avstriji in Sloveniji prekinjeno. Skupinski treningi so celo pod kaznijo prepovedani.

ÖFB in Nogometna zveza Slovenije sta prekinilna vsa tekmovanja pod svojim okriljem, potem ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila pandemijo koronavirusa. Poleg tega priporočata tudi prekinitev vseh treningov, v Avstriji so zdaj treningi celo pod kaznijo prepovedani. Klubi morajo dostop na svoja igrišča nogometašem preprečiti.

1.Kaj pomenijo ukrepi ÖFB za nogomet na Koroškem?

Prvi trije krogi v koroškem nogometu so fiksno odpovedani. Start je bil načrtovan 20./22. marca. Po predpisih ÖFB in KFV do vključno 4./5. aprila ni prvenstva. V tem času tudi ni treningov in prijateljskih tekem.

2. Če bi se kriza pomirila in bi dejansko bilo mogoče odigrati prvi krog za veliko noč 11. do 14. aprila – kdaj bi odigrali izpadle tri tekme?

KFV je črtal oz. ukinil koroški pokal (KFV cup) in s tem pridobil tri proste termine, 13. april, 1. in 12. maj. Razpravlja pa se tudi o dvojnih krogih, se pravi dvojni krog na en konec tedna – petek/nedelja.

3. Kaj se zgodi, če bi tudi za veliko noč še vedno bila prepoved igranja. Je potem še možno končati prvenstvo?

V primeru, da bi na Koroškem ne mogli odigrati prvih štirih ali petih tekem, potem je verjetnost zelo velika, da bo nogometna zveza prvenstvo v celoti razveljavila.

4. Kakšne posledice bi imela razveljavitev letošnjega prvenstva?

To bi pomenilo, da se jesensko sezono 2019 razveljavi in bi jeseni 2020 celotno prvenstvo na novo štartali z istimi ekipami. Lige v 2019/20 ne bi imele ne prvakov in tudi nihče ne bi izpadel.

5. Ali to ni krivično?

To bi bila zasilna rešitev, ki je seveda klubi, ki so spredaj na lestvici, ne bi bili veseli, na drugi strani pa bi nekateri klubi, ki so na repu lestvice, seveda profitirali. Taka rešitev pa je seveda še vedno pravičnejša, kot če bi zimske prvake razglasili za prvake.

6. Za SAK Posojilnica bi to pomenilo, da ni več zadnji?

Pri SAK tako rešitev vidijo z mešanimi občutki. Na eni strani bi nova ekipa rada pokazala, kako je močna, na drugi strani pa bi ista ekipa lahko ponovno štartala pri nuli, mogoče celo štartala na naslov prvaka.

7. Finančno gledano je izpad prvenstva za mnoge klube katastrofa. Kakšne so posledice?

Klubi kot npr. ATSV Wolfsberg v regionalni ligi imajo sponzorjem prodane posamezne tekme, na tekmah imajo dobro organizirano gastromijo. Za ta klub je izpad prvenstva eksistencialnega pomena. Podobno velja tudi za manjše klube, kjer je gastronomija glavni vir dohodkov. Tudi v 1. razredu imajo klubi na derbijih 2.000 do 3.000 evrov dohodkov na eni sami tekmi. Ta denar bo manjkal, na drugi strani pa je treba plačati tudi igralcem fiksume in druge stroške.

8. Sponzorji v tem času odmora nimajo reklame in bi lahko odskočili?

Pri manjših občinskih klubih imajo sponzorji poseben oseben odnos do kluba in je verjetnost manjša, da bi odskočili. Sicer pa je minister za šport Kogler obljubil podpore tudi športu, predvsem manjšim klubom.

9. Kaj bo z Europedo, evropskim prvenstvom avtohtonih manjšin od 20. do 28. 6. 2020 na Koroškem?

Kakor dolgo ni jasno, kako dolgo ostanejo zdravstveni ukrepi zaradi korone aktualni, ni mogoče dati serioznih prognoz. Načelno pa velja, da je veliko odvisno od izvedbe evrospkega prvenstva UEFE ter od situacije sicer v Evropi.