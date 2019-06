SAK je letos dosegel svoj minimalni cilj, mesto v avstrijskem pokalu. Pred letom je trener Wolfgang dobil od odbora SAK zastavljen cilj, mesto med 3. in 5. in prvo mesto v koroškem pokalu. S 3. mestom se je SAK kvalificiral za avstrijski pokal, kar je bil potem nekako edini realni cilj v tem prvenstvu. Preveč igralcev je bilo poškodovanih, povprečno je bilo med tri in pet igralcev pri zdravniku in ne na treningu. O vzrokih tečejo v klubu interne analize, medtem ko trener meni, da so igralci, ki imajo vse treninge ostali celo sezono zdravi, drugi spet menijo, da bi bilo morda potrebno v treningu bolj diferencirati in obremenitve prilagajati na starost in fizično konstitucijo igralcev.

Komaj je sezone konec, že tečejo transferni pogovori. SAK zapustila bosta Stephan Bürgler, ki gre k ATUS Borovlje (letos je zaradi poškodb igral komaj 17 tekem) in Zoran Vukovič, ki bo menjal v podligo k ASK, ki očitno zelo dobro plačuje. Prosta mesta bodo zasedli mladi Sakovci, o novih igralcih v klubu zaenkrat ne razmišljajo.