Juniorska ekipa je bila v zadnjih dveh desetletjih vedno kovačnica talentov SAK. 10 let je SAK igral pod trenerjem Jožetom Fero v U19 Elitni ligi, dvakrat je osvojil koroški naslov. Patrick Lausegger, Darjan Aleksič, Christian Dlopst, Tadej Trdina, Grega Triplat, Phillip Diex, Tomi Waldhauser ali Tomaž Kreutz in številni drugi so prišli iz te ekipe. V teh letih je imel SAK luksuz, da niti vseh igralcev ni vgradil v prvo ekipo in so si našli dom kasneje v drugih klubih.

Ko je KFV to elitno ligo leta opustil, je SAK ustanovil amaterje, paralelno pa vodi še U17, ki je danes vmesna ekipa med naraščajem in odraslim nogometom. Nad 20 igralcev je v kadru, trenerja pa sta Stanko Božičevič iz Velenja in Benno Germadnig z Obirskega, za organizacijo pa pri SAK že 20 let skrbi Silvo Kumer, ki bi predvsem pred leti želel videti več igralcev iz te elitne ekipe v prvi ekipi, pa tega pogosto visoki športni cilji niso dopuščali. Mnogo je tako talentov šlo v izgubo.

Danes so juniorji sicer kvalitetna ekipa, SAK pa je imel gotovo v preteklosti še večje število talentov. Tega se danes v klubu tudi zavedajo. Današnji juniorji prihajajo iz Pliberka/ Podjune (9), Roža (4), Celovca (4) in Slovenije (3). Skoraj polovica juniorjev nabira izkušnje tudi v amaterski ekipi, s katero trenira skupno v Welzeneggu v Celovcu. Časi, ko so se Celovčani vozili na trening v Pliberk, so mimo.

Ta krog so Sakovci premagali celovško Austrio 1:0, v nedeljo pa igrajo ob 17:00 v Vidri vasi proti ASV. Ena redkih priložnosti, da se pokažejo tudi pred domačo pliberško publiko.