Beljak Nordijski skakalec Julijan Smid, član ŠD Zahomec, je na OPA igrah minuli vikend v beljaški alpski areni osvojil dve zlati kolajni – v posameznem tekmovanju mladincev in v ekipnem tekmovanju. Sezona teče še do sredine marca.

Minuli konec tedna je gostila alpska arena Beljak OPA igre 2020 – mednarodne nordijske mladinske igre 8 alpskih držav, na katerih je sodelovalo okoli 200 mladih športnikov v smučarskih skokih in v nordijski kombinaciji. Nordijski skakalec Julijan Smid, član ŠD Zahomc, je na teh tekmah dominiral in premagal sotekmece iz skoraj vse Evrope. V petek so se odvijale tekme posameznikov, v soboto pa so bila na sporedu ekipna tekmovanja.

Pri posamičnem tekmovanju v skupini mladinci je Smid prekosil močno konkurenco alpskih držav in osvojil vrhunsko uvrstitev – zlato medaljo, in tudi pri ekipnem tekmovanju je z zelo uspešnim nastopom osvojil za Avstrijo ekipno zlato. Prireditelj OPA iger 2020 je bilo ŠD Zahomec.

Smid je letos pretežno tekmoval v avstrijskem in alpskem pokalu ter je član avstrijske mladinske reprezentance. V letošnji sezoni je v svoji starostni skupini najboljši. Pri eno leto starejših pa je tretji skup­nega seštevka. Mladi nordijski skakalec obiskuje sedmi razred Slovenske gimnazije. Ker ima slovenščina in stik z narodno skupnostjo za njega in starše velik pomen, ni menjal na posebno športno gimnazijo, kot je to storila večina njegovih sotekmecev. Čeprav je med zimo veliko na poti, mu na šoli pridejo zelo naproti. Da imajo na Slovenski gimnaziji veliko razumevanja za Smida, poudarja tudi oče Marjan Smid in dodaja »Boljše ne gre. Pustijo ga veliko nadoknaditi. Pozimi je veliko na poti in se pretežno uči v hotelih.«

Šestnajstletni Smid pa ni samo član avstrijske mladinske reprezentance, temveč je tudi v posebnem programu »Red Bull Future Team« nekdanjega avstrijskega vrhunskega nordijskega skakalca Andreasa Goldbergerja. Ta si je v celi Avstriji zbral pet mladih perspektivnih skakalcev. V sklopu programa podpirajo mlade športnike pri načrtih za trening, pri prehrani, ali pri mentalnem treningu. Iz te skupine je lani Janu Hörlu uspel skok v svetovni pokal. Smid pa naj bi bil eden od naslednjih iz te skupine, ki ima možnost za napredovanje v svetovni pokal. Smid trenira večinoma v Planici pri nordijskem društvu Rateče Planica in v Eisenerzu. Suh trening pa opravlja pri športno terapevtskem centru Altis na Križni gori v Celovcu.

Letošnja zimska sezona se nagiba proti koncu. Zadnja dva tedna v marcu imajo nordijci tradicionalno dopust. Začetek aprila pa skakalci začnejo s pripravami na poletno skakalno sezono.