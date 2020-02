Igralske zvezde SAK, kot so to nekoč bili režiser Goran Jolič (15 let), goleador Dario Biščan, ali v 80. letih vratar Ljubiša Dalanovič, so bile magneti za publiko in so seveda tudi športno pomenile razliko do konkurence.

Takega igralca je SAK iskal. V Zagrebu je našel 34-letnega napadalca Josipa Fučeka. Po temeljiti analizi in opazovanju so si v klubu bili edini, da je to iskani igralec. Sicer je star že 34 let, je pa v odličnem fizičnem stanju. Svoje prednosti je pokazal Fuček v prvi resni tekmi preteklo soboto v celovškem pokalu proti Austrii AM (1:1). Hiter, nevaren in izreden strel z levo nogo. Fuček je dal tudi svoj prvi gol za SAK. Iz 30 metrov je poslal žogo v gol Austrie. V celovškem mestnem pokalu so se videle razlike SAK v primerjavi do jeseni. Obramba SAK z novima zunanjima branilcema Veličem in Strajnerjem zelo stabilna, spredaj pa se vse vrti okoli napadalca Josipa Fučeka, ki potegne igro in pozornost nase. Ostali soigralci pa imajo s tem več prostora.

Verjetnost je velika, da se bodo nasprotniki vse bolj koncentrirali na Fučeka in da bodo s tem dobili ostali igralci več prostora.

Tik pred koncem prestopnega roka je SAK pridobil še dodatnega ofenzivnega igralca iz Slovenije. Ernst Grvala (24) prihaja od prvoligaša Kranj, prej pa je igral v Bolgariji pri Arda Kardzhali (2018/19) in v letu 2018 v I. ligi v BIH za Gošk Gabela. On je bil šesti novi igralec.

V finalu koroškega futsalprvenstva se je SAK U9 uvrstil na 5./6. mesto. Ekipa: David Waldhauser, Andrej Kordesch, Germ Milo, Vrbič Elvis, Martin Medakovič, Sascha Jovanovič, Još Osazuwa. V ekipi so vnuki treh dolgoletnih funkcionarjev SAK. David Waldhauser je vnuk dolgoletnega sekcijskega vodja Albina Waldhauserja.

Andrej Kordesch vnuk sekcijskega vodje 80ih let Blaža Kordescha, Dorian Weber pa vnuk dolgoletnega kapetana Gustija Zablatnika.