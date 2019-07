Kar je Confed-Cup leto pred vsakim svetovnim prvenstvom, to je bil preteklo soboto pripravljalni turnir za evropsko prvenstvo avtohtonih narodnih skupnosti, ki bo leta 2020 na Koroškem. Turnir je potekal v Velikovcu, ker je tam letošnji kulturni teden slovenske narodne skupnosti. Sodelovali so Slovenci iz Italije, Ladinci iz Južne Tirolske ter ekipa koroških Slovencev. Prvi dve tekmi so odigrali na umetni travi, tretjo potem na glavnem igrišču. Zmago so odnesli Slovenci iz Italije, ki so zmagali dvakrat.

Organiziacijo sta imela na skrbi društvo Europeada 2020 in Biro za slovensko narodno skupnost pri deželni vladi. Sicer pa sta Europeado skupno na Koroško dobila Narodni svet in Slovenska športna zveza.

Team Koroška je vodil selektor Marijan Velik, igralce pa so izbrali od različnih klubov, od DSG Sele, Železne Kaple, SAK, Bilčovsa, Rude, Rikarje vasi, SV Wölfnitz. Ker je nekaj igralcev že na dopustih, je selektor Velik lahko preizkusil nekaj novih igralcev.

Team Koroška – Ladinci 1:1 (0:1)

Ladinci – Slovenci v ITA 0:2 (0:2)

Team Koroška – Slovenci v ITA 0:1 (0:1)