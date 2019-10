Celovec Dva poraza, ena zmaga je bilanca KOŠ za začetek nove sezone. O ciljih članske ekipe in iskanju zlate sredine med športnim uspehom in kakovostnim delom z naraščajem je spregovoril športni direktor KOŠ Štefan Hribar.

Košarkarski šolski klub KOŠ na področju naraščaja izredno dobro deluje. Ni začudljivo, da športni direktor Štefan Hribar še preden spregovori o sezonskih ciljih članske ekipe nagovori temo, ki je navidez razveseljiva novica. V zadnjih dveh letih je pet mladih igralcev letnikov 2003 in 2004 KOŠ menjalo h klubom v prvi avstrijski ligi. Ti igralci, ki so se pri KOŠ naučili košarke seveda manjkajo članski ekipi: »Znani smo, da delamo z mladimi in veliko truda vlagamo. Odškodnina je malenkost v primerjavi koliko truda vtaknemo v naraščaj.«

Po odhodu igralcev pa KOŠ lahko še zmeraj črpa iz lastnega naraščaja. Tako so se v sezoni 2019/2020 članski ekipi pridružili trije mladi igralci iz naraščaja: Samuel Seher, Veljko Dena in Timon Ogris

Kar se tiče ostalih košarkarjev v članski ekipi pa Hribar ugotavlja: »Letos imamo prvič res člansko ekipo. Imamo devet moških, ki lahko igrajo v tej ligi. Za razliko do prejšnih let pa nimamo individualne kvalitete in nobene zvezde. Gledali smo na homogeno in kolektivno močno sestavo.« Nov je tudi trener KOŠ Igor Pučko. Pučko je bil zelo uspešen trener v Sloveniji in imel redne uspehe. Pri KOŠ ga je predvsem nagovorila filozofija, gojenje slovenske besede in dosledno delo z naraščajem v slovenščini.

Nov sistem igranja, ki ga igra trener Pučko, zagovarja tudi Hribar: »Treba je agresivno in hitro igrati. Vsi morajo igrati in se vključiti v ta sistem.« Trener: »Hitre in agresivne igre ekipa v zadnji tekmi proti Mistelbach Mustangs ni znala igrati in je utrpela hud poraz s 54:99 (13:25, 26:52, 44:78). V košarki rabiš tudi individualnega igralca, ki zna odločati in v določenih situacijah prevzeti odgovornost. Mogoče je to naša pomanjklivost.«

Po besedah Hribarja kakovost v drugi ligi iz leta v leto narašča in se delovanje zmeraj bolj profesionalizira: »Zagovarjam takšen razvoj. Samo, da se ne prehiteva. Razmišljamo o tem, da bi imeli profesionalnega trenerja, ki bi bil ves čas na voljo.«

Sezonski cilj članske ekipe KOŠ je, da se po treh letih spet uvrsti v play-off druge lige. »Zato bomo morali še veliko narediti. Mogoče bo še prišlo do božiča do kadrskih sprememb, čeprav to ni naš običaj.«