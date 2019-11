Koroški pokal je letos zadnja postaja za SAK, zadnjih 16 ekip igra v 4. krogu. SAK mora k jesenskemu prvaku ASK (v nedeljo ob 10:30). Vsekakor je to težka naloga, ASK je v veliki formi, SAK pa jo išče, igralcev pa počasi tudi nima več.

V tekmi v Velikovcu, ki jo je SAK izgubil 0:1, sta igrala dva 15-letna, Noah Lupar in Toni Dullnig, ki je postal šele 3. novembra star 15 let in prihaja iz ekipe, ki jo je dosledno iz U8 do U17 vodil Stefan Wieser.

Kar pa SAK pozimi nujno potrebuje, so okrepitve. To pa konkretno pomeni, da mora najti vsaj pet novih igralcev, med njimi bosta morala biti tudi dva zelo močna ofenzivna igralca, saj je SAK letos ravno v napadu najbolj pešal. Nekaj imen je že na seznamu, nekatere igralce bo SAK še ta konec tedna v prvenstvu opazoval, potem pa se konkretno pogajal.