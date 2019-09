Šentjanž Nekdaj so borbenost imeli celo zapisano v imenu, za športne izzive in z njimi pa se Športno društvo Šentjanž bori že 70 let.

Najbolj uspešen član Športnega društva Šentjanž je danes brez dvoma plezalec Nicolai Užnik. Pred kratkim je na mladinskem svetovnem prvenstvu osvojil bronasto kolajno v kombinaciji, za prihodnjo sezono pa je že izpolnil pogoje za A-kader avstrijske plezalske reprezentance. Kot eden izmed samo dveh v vsej državi. Začetki Športnega društva Šentjanž pa so bili na belih strminah. Na Šentjanških Rutah in drugih pobočjih Žingarice.

Že v prvih letih po vojni so mladi Šentjanžani pozimi radi smučali v alpskem slogu, predvsem pa so radi skakali. Da pa bi se na tekmovanjih lahko pomerili z drugimi tekmeci na Koroškem, pa jim je manjkalo potrebno društvo. In tako je nastalo v gostilni Gabriel Slovensko prosvetno društvo Borba Šentjanž. Na okrajnem glavarstvu so ga uradno prijavili 27. aprila leta 1949. Pred 70 leti torej.

V sedmih desetletjih delovanja je društvo, kasneje preimenovano bolj miroljubno v Športno društvo Šentjanž, ostalo vseskozi dejavno, zelo dejavno. V njem so bile aktivne nogometna, hokejska in teniška sekcija, posebej pa seveda smučarska. Na Šentjanških rutah je bilo na voljo domače smučišče z dvema vlečnicama, na njem so potekale celo mednarodne FIS tekme – v začetku 80. let je tam tekmovala celotna slovenska oziroma tedaj jugoslovanska A-ekipa z Bojanom Križajem, Rokom Petrovičem in Borisom Strelom, na njem sta se učila smučati tudi Daniel Užnik, mladinski svetovni podprvak v superveleslalomu v letu 1996 in Michael Sablatnig, mladinski svetovni prvak v superveleslalomu leta 2003 in zmagovalec v slalomu na mladinskih Olimpijskih igrah leta 2003. »Smo sicer majhen klub na periferiji, toda Michi, jaz in sedaj Nicolai smo osvojili kolajne. To so res lepi uspehi,« ponosno ugotavlja Daniel Užnik, danes predsednik ŠD Šentjanž.

Smučišča na Rutah danes ni več, ostalo pa je manjše na Hrastjah. Tam sedaj potekajo smučarski tečaji, zaradi česar imajo Šentjanžani še vedno nadpovprečno dober smučarski podmladek, tam prirejajo tudi nočne tekme s poudarkom na zabavi in druženju. Največje uspehe pa danes žanjejo v plezanju. Tik pred prebojem v mladinsko državno reprezentanco je mlajši brat Nicolaija Užnika Timo, mladi Fabian Krassnik pa je pravkar osvojil koroški Kidzcup.

Svojo 70-letnico bo ŠD Šentjanž praznovalo to soboto, 21. septembra, ob 17. uri s slovesnostjo v šentjanškem k&k centru in s pogledi v preteklost ter na obete v prihodnosti. Za glasbo bodo skrbeli Šentjanški tamburaši, nato pa sledi koncert skupine Refuse Collection.