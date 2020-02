V četrtek, 6. februarja, se ob 23:59 zapre zavesa letošnjega prestopnega roka. Slovenski atletski klub je že po koncu jesenskega prvenstva vedel, da bo treba temeljito spremeniti ekipo, sicer bo klub v jubilejnem letu 50. obletnice ustanovitve zdrsnil v podligo.

Temu ustrezno preudarno je spreminjal ekipo. Trije novi so že v ekipi: Alen Muharemovič (28), Emir Velič (20) in Nejc Strajnar (22) so skrbno izbrani novi igralciin so že v prvih dveh tekmah pokazali, da so res velike okrepitve. Predvsem je obramba dobila stabilnost, ki je jeseni v nobenem oziru ni imela in je prejela v 16 tekmah kar 34 zadetkov.

V ekipi je tudi četrti novi igralec, ki pa bo prišel sprva v prvi vrsti v poštev za amatersko ekipo. Je to 21-letni Valentin Štalekar, ki je iz nogometne šole NK Dravograd in je pol leta igral za Akumulator Mežica.

Do 6. februarja bo SAK prijavil še dva nova napadalca, ki sta že v ožji izbiri. Zato pa se je SAK poslovil od cele vrste igralcev, ki niso ustrezali, med njimi Krcič, Palčič, Kukavica, Benkovič, Ivanovič, Zitterer. Pri Amaterjih je SAK oddal skoraj vse legionarje (Čeglaj, Sahinovič, Tadič) in bo igral s čisto mlado ekipo.

Po zmagi proti ASV (3:0) je zmagal SAK tudi proti regionalistu ATSV Wolfsberg preprečjivo 3:1.