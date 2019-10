Dunaj Maja Haderlap bo prejela avstrijsko državno nagrado za umetnost v kategoriji literatura, v kategoriji kulturnih iniciacitiv pa Slovensko prosvetno društvo Rož iz Šentjakoba. Nagrade bodo podelili 25. novembra na uradu zveznega kanclerja na Dunaju.

»Letošnji nagrajenke in nagrajenci opozarjajo na širok spekter umetniškega ustvarjanja v Avstriji: umetnost, ki je pritegnila tudi mednarodno pozornost in ki je pogosto kažipot,« je zapisal za umetnost, kulturo in medije pristojni minister Alexander Schallenberg. Deželni glavar Peter Kaiser pa je poudaril, da je Maja Haderlap s svojim literarnim delom mnogo premaknila v glavah sodeželanov. Tudi Slovensko prosvetno društvo Rož si je po besedah deželnega glavarja nagrado za umetnost več ko zaslužilo, saj se v njihovih umetniških projektih prepletajo najboljše strani obeh kultur v deželi.