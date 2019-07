Celovec Tudi 11. september leta 1989 je bil dan zrušitve. Tistega dne se je z odprtjem dvojezične ljudske šole Mohorjeve družbe v Celovcu sesula desetletja trajajoča blokada dvojezičnega šolstva v glavnem mestu dežele Koroške. Da je bila celovškim otrokom zagotovljena pravica do osnovnega šolanja v avtohtonem in maternem jeziku, je bilo potrebnih nekaj pravnih manevrov, Mohorjeva družba je kot cerkvena ustanova lahko izkoristila pravico do ustanovitve zasebne šole. Obenem pa je Mohorjeva s tem razširila svoj »temeljni namen, ki mu je od začetka zavezana, in sicer, da izobražuje ljudi,« kakor je dejal direktor ustanove Karl Hren na slavju ob 30-letnici ljudske šole minuli petek v Tischlerjevi dvorani Slomškovega doma.

Spomnil je tudi, da zaradi odločnega nasprotovanja oblasti uresničitev namere ni bila enostavna, »odločilna pa je bila samoiniciativnost, kakor pogosto v zgodovini koroških Slovencih.« Očitno so se okoliščine v mestu in deželi vendarle nekoliko spremenile na bolje, Mohorjevi ljudski šoli je prišel za jubilej čestitat tudi celovški mestni svetnik za šolstvo Franz Petritz in ustanovi zagotovil podporo.

30 dejstev o šoli je polni dvorani ob pomoči šolarjev razložila ravnateljica Tatjana Tolmaier, naslednica prve in dolgoletne ravnateljice Marice Hartmann. Slednja, ki ji je šola še posebej prirasla k srcu, je vesela jubileja tudi zaradi lepega uspeha šole, saj ji ob ustanovitvi številni niso pripisovali prihodnosti, »pa le še živi.«

O raznih dejstvih pa: leta 1989 je šola začela z 41 otroki v treh razredih in s petimi učitelji. Pred odprtjem so prostore čistili kar starši sami, saj še niso imeli čistilke. In prve šolske dni niti še niso imel tabel, a so se vseeno znašli. Mohorjeva je od samega začetka imela za tisti čas revolucionaren sistem – en dan pouka v slovenščini, drug dan v nemščini. Šolsko leto pa sploh začnejo »z jezikovno kopeljo,« dvema tednoma pouka samo v slovenščini. Na šoli je delovalo 7 lutkarskih skupin. Največ otrok je obiskovalo šolo v letu 2007/08, in sicer 101 otrok. Po četrtem razredu je doslej šolo zapustili 513 otrok. Že 23 let goji Mohorjeva ljudska šola partnerstvo z OŠ Janka Glazerja v Rušah pri Mariboru. In na šoli poučujejo poleg slovenščine in nemščine še angleščino in italijanščino.