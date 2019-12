Dunaj Zvezni minister Alexander Schallenberg je v petek, 29. novembra, vabil nosilce nesnovne kulturne dediščine na slavnostni sprejem v Urad zveznega kanclerja na Dunaju. Povod je bila deseta obletnica podpisa Unescove konvencije o nesnovni kulturni dediščini s strani Avstrije. Povabljeni so bili predstavniki vseh 124 iniciativ, ki so jih od leta 2010 naprej uvrstili na Unescovem seznamu nesnovne dediščine v Avstriji.

Iniciativo za ohranjevanje slovenskih ledinskih in hišnih imen na Koroškem sta zastopala Martina Piko-Rustia in Vinko Wieser.

Minister Schallenberg je poudaril, da je nesnovna dediščina najmanj tako pomembna kot materialna svetovna kulturna dediščina, čeprav ljudje dostikrat ne znajo razlikovati med obema dediščinama! V tristo let starih prostorih na dunajskem Ballhausplatzu je pohvalil neprecenljivo zaslugo iniciativ, ki skrbijo za ohranjevanje in posredovanje raznolikih kulturnih veščin mladim generacijam. Dejal je, da je politika poklicana, da ustvarja pogoje, v katerih je številnim aktivistom možno ohranjati regionalne posebnosti in s tem krepiti zgodovinske korenine in spoštovanje teh tradicij in kulturnih vrednot. S tem se krepi tudi odprtost v družbi.

Nekdanja sodelavka avstrijske Unescove komisije in soavtorica knjige »Ein Erbe für alle«, Maria Walcher, je z globokim spoštovanjem do mnogovrstnih tradicij v Avstriji moderirala sprejem in predstavila sedem novih odlikovancev, med drugim zastopnike avstrijskih dimnikarjev.

Nepozabni pa so bili tudi glasbeni prispevki trobilnega ansambla »Federspiel«, ki z veliko spretnostjo povezuje tradicionalne melodije s sodobno virtuozno modulacijo le-teh.