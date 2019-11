Portorož Nad 80 žensk in nekaj moških spremljevalcev se je letos zbralo na tradicionalni ponudbi Zveze slovenskih žena v Portorožu ob Jadranskem morju. Spored 26. seminarja ZSŽ je bil pester in je povsem navdušil udeleženke.

Seminar naj služi informaciji in razvedrilu, so zapisale ženske v vabilu, in seminar minuli konec tedna v Portorožu je nudil obilo obojega. Spored trodnevne prireditve se je po eni strani osredotočil na obliko terapije shiatsu, o kateri je predavala ergoterapevtka in učiteljica za tajsko masažo in shiatsu iz Žoprač pri Vrbi, Irina Urbajs, po drugi strani pa na nadvse nadarjeno slovensko popotnico, pisateljico, pesnico in zbirateljico Almo Karlin, ki se je rodila pred 130 leti v Celju.

Spoznale so Almo Karlin

O Almi Karlin je na seminarju med drugim govorila avtorica, prevajalka in knjižničarka Jerneja Jezernik, ki je po rodu prav tako Celjanka in se že vrsto let ukvarja z literarno dediščino državljanke sveta: »Alma Karlin je sama prepotovala svet, kar jo danes uvršča med 10 največjih svetovnih popotnikov in popotnic vseh časov, ker ima tudi kot pisateljica veliko za povedati, predvsem v svojih avtobiografskih besedilih, kjer je pravzaprav neusmiljena, ironična do sebe, do svojega odnosa z mamo, do družbe, je izredno kritična opazovalka in ima pravzaprav za vse generacije in za vse vrste ljudi še danes marsikaj za povedati. Istočasno se veliko izve o času, v katerem je živela, in to se mi zdi vredno spoznati tudi zaradi tega, ker jo je na koncu življenja doletela usoda, da je bila zaradi tega, ker je pisala v nemščini, načrtno zamolčevana več kot 60 let.« Še pred uradno predstavitvijo 24. novembra v Cankarjevem domu pa so udeleženke imele možnost prisluhniti pesmim iz prvega glasbenega albuma z uglasbenimi pesmimi Alme Karlin, ki je nastal v sodelovanju z glasbenico in skladateljico Niko Solce.

Dodatno so si udelelženke lahko ogledale še monodramo o Almi Karlin, s katero je gostovala gledališka igralka Barbara Vidovič. Pred tem pa je navzoče pozdravila predsednica Zveze slovenskih žena Daniela Topar, ki je z odbornicami skrbela za brezhiben potek seminarja.

Prvi koraki v shiatsu

Shiatsu je oblika terapije, pri kateri pritiskamo na akupresurne točke in s tem uravnovešamo telesno energijo ter s tem povzročamo globoko sprostitev. Kako pomembne so ponudbe take vrste v današnjem času, ko prevladujeta stres in hektika, je povedala Irina Urbajs: »Vsak meridijan je povezan z nekim organom. To pomeni, če je neko neravnovesje tudi pri ženski, npr. med menstruacijo ali menopavzo, obstajajo telesne točke, ki imajo v shiatsu poseben pomen. Ženske se lahko med obravnavo sprostijo in telo se lahko na ta način regenerira.« Urbajs pa je pokazala tudi vaje, ki jih lahko ženske vgradijo v vsakdanje življenje.

Seminar so ženske zaključile z delavnico odprtega petja, ki jo je vodila koroška Slovenka, pianistka in pevka, Doris Wakounig.