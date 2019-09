Naravoslovje 2018/19

Celovec Izšla je brošura Naravoslovje na Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu, šolsko leto 2018/19, izdala jo je delovna skupnost za naravoslovne predmete.

Celovec Na 252 straneh seznanja z naravoslovno platjo Slovenske gimnazije. Opisani so naravoslovni projekti in razne zanimivosti preteklega šolskega leta. Navedene so teme za ustno maturo iz naravoslovnih predmetov, klavzurne naloge iz opisne geometrije z rešitvami in dve klavzuri iz matematike (prevod Niko Ottowitz) z rešitvami. Prostorsko zaznavanje se da postopno izboljševati s treniranjem prostorske inteligence, na voljo so ustrezne vaje. Povzeti so sprehodi po Dunaju z našo mladino 7. razredov, majhen »test« naj še poglobi vtise o verjetno najlepšem mestu na svetu. Zbirka slik in podatki o dnevu odprtih vrat in šolskem prazniku zaokrožajo letopis. Dodan je kronološki seznam publikacij šolske založbe VEDI.

Priročnik je nadaljevanje brošur Naravoslovje 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, prejel ga je tudi letos vsak dijak, vsaka dijakinja Slovenske gimnazije. Načrtovano je nadaljevanje, vsako leto bodo med drugim objavljene tudi klavzurne naloge iz opisne geometrije in matematike z rešitvami. Tako se bo z leti nabrala koristna zbirka maturitetnih nalog, ki bo naši šolski mladini gotovo olajšala priprave na pisno maturo.