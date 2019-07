Ljubljana Geslo srečanja se je glasilo »Sloven’c, tvoja zemlja je zdrava …, pa vendar mladi odhajajo.« Srečanje je potekalo v prostorih slovenskega parlamenta in je bilo v znamenju pesnika in narodnega buditelja Valentina Vodnika, čigar dvestoletnice smrti se letos spominjamo. On je zapisal znamenite besede »Sloven’c, tvoja zemlja je zdrava …« V dodanem stavku »pa vendar mladi odhajajo« je bilo strnjeno pereče vprašanje današnjih dni, zakaj vse več mladih zapušča Slovenijo in s trebuhom za kruhom odhaja v tujino. Trenutno se več ljudi izseli iz Slovenije kot pa se jih rodi.

Pred zbranimi udeleženci iz zamejstva in diaspore je Dejan Židan, predsednik slovenskega državnega zbora, spomnil na druge pomembne obletnice v zgodovini Slovencev, npr. na stoletnico priključitve Prekmurja. Slovenščina še ni ogrožen jezik, je dejal, a če ne bomo dovolj pozorni na pasti globalizacije in internacionalizacije, pa se zadeva kaj lahko obrne na slabše. Prav je, da mladi odhajajo v svet in si nabirajo izkušenj, škoda pa je, če se ne vrnejo.

Peter Jože Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, je na osnovi lastnih dolgoletnih izkušenj – »tujina je bridka« – in globalne migracijske problematike ponovno zahteval, da mora Evropska unija ustanoviti komisarja za migracijo. Klemen Jaklič, mednarodno priznan ustavni pravnik z dolgoletnimi policnimi izkušnjami v tujini in sodnik Ustavnega sodišča, je kritiziral, da Slovenija nima načrta za kadrovanje pri izobraževanju na vrhunskih svetovnih univerzah in da je treba opustiti miselnost ločevanja na »mi in vi, naš in vaš«. Jure Leskovar z univerze Stanford (ZDA) je dejal, da so Slovenci po svetu velik potencial, zato naj Slovenija ustvari pogoje za dvig tega zaklada. Ena možnost je neposredno zastopstvo Slovencev po svetu v slovenskem parlamentu in aktivna organizacija vrnitve v domovino, Dejan Valentinčič pa je razmišljal o pogojih, da se mladi ne bojo le izseljevali, ampak se tudi lahko in radi vračali.

Skozi številne prispevke v razpravi se je vlekla rdeča nit, da se Slovenci po svoji izobrazbi in znajdljivosti lahko postavijo ob bok vsakemu drugemu narodu. Če pa Slovenija hoče, da se mladi ne bojo več masovno izseljevali in da se bojo tudi vračali, potem bo morala krepko izboljšati oz. spremeniti pogoje za obstanek in vrnitev. Lepe besede o domoljubju in jamranje zaradi odliva možganov so premalo.

Glasbeni pečat so srečanju vtisnila Dekleta Smrtnik, ki so na začetku zapele nekaj pesmi.