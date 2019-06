Beljak Dijaki in dijakinje višje šole za gospodarske poklice in nove srednje šole v Šentjakobu ter člani mladinskega teatra

zora SPD Rož so minuli teden svoj plesno-gledališki performans Give peace a chance predstavili v Beljaku v neposredni bližini Glavnega trga. Premierno so ga uprizorili 10. maja v Šentjakobu v Rožu.

Projekt je nastal kot poskus senzibiliziranja mladih za nevarnosti rasizma in stopa v dialog z razstavo Vermessungsamt/Geodetski urad, ki obravnava nacionalsocialistično obsedenost z rasističnimi merili. Plesno-gledališki performans sta skupaj zasnovala režiser Marjan Štikar in plesalka Maša Kagao-Knez. Osnovna tema predstave temelji na besedilu pesmi Johna Lennona Give peace a chance.

Razstavo Vermessungsamt/ Geodetski urad v šentjakobskem kinu Jannach bodo to soboto, 29. junija, ob 20. uri dokončno zaprli. Ob 20.30 bo nato v farovžu koncert več ko 30-članske romske glasbeno-plesne skupine Kesaj Tchave iz Slovaške. »So otroci in mladinci, ki jih združuje njihov učitelj in mentor Ivan Akimov, ki jim poleg glasbe in plesa nudi tudi šolsko izobrazbo tako, da so nekateri od njih uspeli končati tudi univerzo. S svojo romsko glasbo in plesom osvajajo občinstvo po celi Evropi,« so sporočili iz SPD Rož.