Bruselj/ Luxembourg/ Strasbourg V organizaciji Narodnega sveta koroških Slovencev – NSKS in Sveta slovenskih organizacij – SSO so se dijakinje in dijaki slovenskih in dvojezičnih višjih šol iz Koroške in Furlanije- Julijske krajine (FJK) podali na večdnevno potovanje v evrop- ske prestolnice Bruselj, Luxembourg in Strasbourg.

Spored poučnega obiska Slomejci 2020 je bil nadvse zanimiv, spoznali in zvedeli so marsikaj novega. Spored se je začel v ponedeljek z ogledom znamenitosti mesta Bruselj, povzpeli so se mdr. na znameniti Atomium, ki so ga zgradili za svetovno razstavo Expo leta 1958 in je zdavnaj že postal bruseljska ikona. Sestavlja ga devet jeklenih krogel, ki so medseboj povezane kakor 165-milijardkrat povečana osnovna celica jeklenega kristala. Popoldne je 92-članska skupina obiskala še interaktivni muzej v »Hiši evropske zgodovine«.

Glavna točka v programu Slomejci 2020, kjer so se dijakinje in dijaki slovenskih in dvojezičnih višjih šol iz Koroške in FJK neposredno seznanili z delovanjem Evropskih inštitucij, je bil obisk Evropskega parlamenta v Bruslju.

Po vstopu v palačo evropske demokracije v Bruslju je skupino iz zamejstva najprej sprejel Janez Vouk in predstavil delovanje evropskih poslancev. Sledili so posegi evropskih poslancev Romane Tomc, Franca Bogoviča, Milana Brgleza, Milana Zvera, Irene Joveve in Klemena Grošlja. Slovenski evroposlanci so dijakom spregovorili o svojih zadolžitvah in prizadevanjih, ki prispevajo, da je v evropskem kontekstu veliko več konseza kot doma.

Skupino iz zamejstva je pozdravil tudi evropski poslanec iz Južne Tirolske, Herbert Dorfmann, ki je spregovoril o pomembnem uspehu evropske državljanske pobude Minoritiy SafePack.

V popoldanskem delu je bil na sporedu še obisk predstavništva dežele Koroške in veleposlaništva Republike Slovenije, kjer je skupino sprejela namestnica veleposlanika Mateja Blaj. Zadnja točka sporeda pa je bil ogled Parlamentariuma, centra za obiskovalce v EP v Bruslju, kjer je podrobno in multi-medialno opisana zgodovina Evropske Unije.

Tretji dan poučnega izleta Slomejci 2020 je bil namenjen obisku Luxembourga, kjer se tudi nahajajo pomembni uradi EU. Udeleženci so obiskali oddelek Evropskega parlamenta za prevajanje tekstov v 24 uradnih jezikov EU, ki ga vodi Slovenec Valter Mavrič, najvišji slovenski uradnik v Evropskem parlamentu. Predavanje o prevajanju je potekalo v Schumannovi palači, kjer je še vedno ohranjena prva dvorana Evropskega parlamenta. Dijakinje in dijaki so spoznali, kako je organiziran slovenski prevajalski oddelek, ki ga je predstavila vodja Tadeja Zdenko-Tomšič skupaj s sodelavci. Sledil je še ogled starega mestnega dela Luxembourga in nato odhod proti Strasbourgu.

V četrtek je v sklopu poučnega izleta Slomejci 2020 vodja ekskurzije, Marko Oraže, udeleženkam in udeležencem približal mesto Strasbourg, ki je glavno mesto ter politično, gospodarsko in kulturno središče regije Alzacije. Strasbourg je zelo mlado mesto, ker v njem prebiva veliko študentov in ima zaradi zelo zanimive zgodovine svojo »alzacijsko« identiteto. Med znamenitosti mesta šteje gotska katedrala, ki jo obdajajo ulice in stavbe, ki jih je leta 1988 organizacija UNESCO proglasila za svetovno dediščino človeštva. V popoldanskem delu dneva pa je bil na programu obisk zgodovinskega muzeja mesta Strasbourg ter nekaj prostega časa za sprehajanje in kakšen nakup.

Zadnji dan informativnega izleta je skupina iz Koroške in FJK obiskala Svet Evrope. Še prej pa je bila priložnost za skupinsko sliko pred stavbo Evropskega parlamenta. V Svetu Evrope, ki je bil ustanovljen leta 1949, so dijaki in dijakinje pobliže spoznali področje varstva temeljnih človekovih pravic, udejanjanja demokratičnih vrednot in vladavine prava. V tem smislu je bil zelo nazoren videoposnetek, ki je obravnaval posamezne člene Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz leta 1950. Obisk se je nato nadaljeval z ogledom dvorane Sveta Evrope in pogovorom z veleposlanikom Republike Slovenije, Andrejem Slapničarjem, ki je odgovoril na številna vprašanja na temo pravic narodnih manjšin, šolstva, migrantov ter kriznih stanj v Kataloniji in v Ukrajini.

Obisk Sveta Evrope je bila zadnja točka programa letošnje izvedbe Slomejci 2020 in po krajšem pozdravu so se udeleženke in udeleženci podali na avtobusa in se odpeljali proti domu. Nedvomno jih je obisk evropskih inštitucij obogatil z novo življenjsko izkušnjo in jim krepil zavest pripadnosti lastni skupnosti kot tudi veliki evropski družini.