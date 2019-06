Celovec V nedeljo, 26. maja, je v Celovcu tekmovala učenka Lara Wakounig pri državnem tekmovanju Prima la musica v kategoriji pihala. Igra klarinet in je dosegla 1. mesto v svoji kategoriji, kar pomeni, da je med najboljšimi v Avstriji. Njen učitelj Michael Vavti se je izredno veselil nagrade, saj je šele druga v zgodovini Slovenske glasbene šole, ki je solistično dosegla tak uspeh. Prvi učenec je bil flavtist Jaka Slavkov, ki je dvakrat dosegel

1. mesto na državnem tekmovanju (solistično s klavirsko spremljavo) ter enkrat v triu flavt. Njegov učitelj je bil Christian Filipič. Ta pa je bil sploh prvi, ki je na zveznem tekmovanju dosegel 1. mesto, tedaj v duu prečnih flavt. Prvo mesto v kvartetu flavt je dosegel tudi bivši učenec Jani Müller, katerega je prav tako poučeval Christian Filipič.

Raven tekmovanja Prima la musica se je v zadnjih letih zelo zvišala in vsi nastopajoči pri zveznem tekmovanju morajo pokazati visoko kvaliteto igranja. V tej konkurenci je blestela Lara Wakounig, ki je dijakinja Slovenske gimnazije in učenka Slovenske glasbene šole dežele Koroške. Velik del uspeha je prispevala njena mama Doris Wakounig, ki jo je spremljala na klavirju in je tudi učiteljica Slovenske glasbene šole.

Tekmovanje na tej ravni pomeni ogromno dodatnega dela in dodatnih ur, ki jih je treba investirati. Konec koncev pa je odločilen trenutek igranja, ki ga ocenjuje strokovna žirija. Lara je izjemen talent in ima v sebi neverjetno glasbenost.

Uspeha se veselijo tudi kolegice in kolegi ter ravnatelj Slovenske glasbene šole Roman Verdel.

Ob tem zavidljivem uspehu pa mladi nadebudni glasbenici čestitajo tudi s strani Slovenskega prosvetnega društva Danica v Šentprimožu ter sorodniki in znanci.