Dubaj Medtem ko je avstrijski zvezni pred-sednik Van der Bellen doma v svojem nagovoru za državni praznik, 26. oktobra, pozival k premagovanju nasprotij, v skupnem da je pogosto najti boljšo rešitev, je avstrijski veleposlanik v ZAE rojakinje in rojake v Perzijskem zalivu presenetil s posebno čestitko.

Na iniciativo avstrijske ambasade v Abu Dabiju so Združeni arabski emirati (ZAE) Avstriji čestitali ob državnem prazniku ter sloviti Burdž Kalifa – najvišjo, 828 metrov visoko, zgradbo sveta – osvetlili v barvah avstrijske zastave. Z ambasade pa so s čestitko na socialnem omrežju sporočili veselje nad tem, da je v čast avstrijskemu prazniku fasada Burdž Kalife v Dubaju zablestela prvič v rdeče-belo-rdečih barvah.

Tako kakor je upravičeno in pravilno, da se ljudje in države spominjajo svojih svetlih dogodkov in trenutkov iz preteklosti, tako sta človek in družba tudi pozvana in dolžna, da dajeta dostojen prostor temnej-šim dogodkom iz zgodovine in tihemu spominu na svoje rajne in žrtve žalostnih minulih dogodkov. Prva dneva v novembru namenjamo v našem kulturnem krogu prav slednjemu. Kakor je veselo praznovanje potrebno za dviganje in utrjevanje optimi-zma in življenjskih moči, tako sta osebno spominjanje in zgodovinski spomin nepogrešljiva in dragocena za ostrenje zavesti in urejanje notranjega kompasa, da nas varneje vodita na prihodnjih stezah mimo starih brezen in vedno znova pretečih nevarnosti ponavljanja zlih dejanj.