Mokrije Portret: fotograf Michael SternOsebni praznik ali gledališka premiera – Michael Stern s kamero dokumentira posebne dogodke. Svojim naročnikom pripravi vse od povsem izdelanega filma gledališke predstave do oblikovane foto knjige.

Posnetki na osemmilimetrskem filmu so danes za Michaela Sterna drag spomin na otroštvo v Indoneziji. Njegov oče Ciril Stern je bil tedaj avstrijski konzul v tej otoški državi, njegov hobi pa je bila kamera – fotografska in filmska. Veselje do shranjevanja motivov je podedoval tudi njegov sin in svoj konjiček medtem profesionaliziral. Kakor je njegov oče ovekovečil družinske spomine iz diplomatskega življenja v Indoneziji, v Pragi, na Dunaju ali v Rimu, Michael Stern danes med drugim za slovenska društva na Koroškem fotografsko in filmsko dokumentira gledališke in lutkovne predstave, koncerte, razstave in druge prireditve.

Pa ne samo za slovenska društva. Michael Stern se je dokazal in uveljavil tudi kot fotograf za posebne priložnosti, kakor so krst, prvo obhajilo, birma, poroka ali družinska slavja in šolski prazniki. Sam zase pravi, da je čustven človek, zato posveča še posebno pozornost trenutkom medsebojne naklonjenosti, edinstvenosti in detajlom. O kakovosti njegovih posnetkov se je mogoče prepričati na njegovi spletni strani sternchen.at, kjer so na voljo tudi vsi kontaktni podatki.

Pri gledaliških predstavah Michael Stern želi zajeti čim več odrskega dogajanja, zato snema vsaj s tremi kamerami – z dvema statičnima in eno premično. Kar naročnik, pri gledaliških ali lutkovnih predstavah so to praviloma slovenska društva, dobi na koncu v roke, je v celoti izdelan, montiran film, posnet iz več perspektiv. In to za honorar, ki nikakor ni preveč visok. Kdo drug bi utegnil reči, da je celo zelo skromen.

Kajti, kakor pravi Stern, »fotografiram in filmam predvsem za svojo dušo. V službo hodim za ljubi kruhek, s kamero pa delam res iz srca.« Zaposlen je Michael Stern, ki s svojo družino živi v Mokrijah, sicer pri eni izmed večjih avstrijskih bank, kjer je kot Slovenec pristojen tudi za slovenski in hrvaški trg. A če v bančništvu stres lahko kdaj načne živce, pri fotografiranju in filmanju doživlja »pozitiven stres.«

Kot dodatno možnost in popestritev Michael Stern ponuja tako imenovani foto boks – z rekviziti iz kovčka ali različnimi oblačili se je mogoče vživeti v različne vloge, fotografije pa lahko takoj tudi natisne. Svojim naročnikom pa slike z osebnih slavij ali društvenih prireditev oblikuje tudi v foto knjigo in tako prevzame celostno storitev. Kajti, kakor sam pravi, naj »fotografiranje ne bo stresno, ampak prijetno druženje, ki ujame dogodke in trenutke sreče v slikah za trajen spomin.«