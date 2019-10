Dunaj Preporod ali »politično vstajenje« zelenih v Avstriji, ki so na jesenskih državnozborskih volitvah poželi svoj doslej največji uspeh, je nasul v avstrij-sko politično pokrajino obetavno nove svežine, od katere bi poleg skrbnejšega ravnanja z okoljem mogle profitirati tudi avstrijske manjšine – med njimi si za več pravičnosti prizadevajo tudi koroški Slovenci in Slovenke.

V sredo popoldne je bil v avstrijskem zveznem parlamentu začetek nove – 27. mandatne dobe zakonodajne periode. S to sejo državnega zbora se je predčasno končala tudi 26. mandatna doba zakonodajne periode, kar je bila posledica nezaupnice vladi kanclerja Kurza po t. i. Ibiza škandalu koalicijskega partnerja svobodnjaške stranke (FPÖ). Prva točka dnevnega reda na ustanovni seji državnega zbora je bila prisega 183 poslank in poslancev. Med 56 novinkami in novinci je prisegla na ustavo tudi bil-čovška rojakinja Olga Voglauer, ki je odslej ena od 26 zelenih poslank in poslancev v dunajskem zveznem parlamentu. Zatem je parlament izvolil tudi svojega predsednika ali predsednico ter dva namestika ali dve namestnici in določil med drugim tudi odbore. Pred tem že so se frakcije dogovorile za število članic in članov v odborih in se zedinile tudi na razdelitev časa, ki ga imajo posamezniki za predstavitev.

Po rezultatu državnozborskih volitev 29. septembra letos ima odslej ljudska stranka (ÖVP) v parlamentu 71 poslank in poslancev, socialdemokratska stranka (SPÖ) 40, svobodnjaška stranka (FPÖ) 31, Zeleni 26 mest, stranka NEOS pa 15 mandatov.

Ustanovna seja, kakor vsa ostala plenarna zasedanja parlamenta in zveznega sveta so in bodo v času sanacije zgodovinskega poslopja parlamenta v veliki dvorani redutov v Hofburgu, kjer je v sredo kot državnozborska poslanka Zelenih prisegla tudi koroška Slovenka Olga Voglauer.

Vidno optimistična in polna energije se Olga Voglauer, ki je pri državnozborskih volitvah kot sedma na zvezni listi zelenih osvojila osnovni mandat tudi na Koroškem, veseli prihodnjih nalog in izzivov.