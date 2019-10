Celovec Avtorico, profesorico slavistike in pričo časa Katjo Sturm-Schnabl sta SPZ in ZSO v Koroškem deželnem arhivu počastili z Rizzijevo nagrado za njeno življenjsko delo. Slavilni govor je imel njen bivši kolega Johannes Koder.

Slovenska prosvetna zveza in Zveza slovenskih organizacij podeljujeta Rizzijevo nagrado osebam in ustanovam, ki se zavzemajo za medkulturno sporazumevanje in sožitje. Poimenovana je po koroškem literatu Vinzenzu Rizziju, ki si je prizadeval za enakopravnost vseh narodov v habsburški monarhiji – še posebej tudi Nemcev in Slovencev.

Nagrajenka Katja Sturm-Schnabl je na univerzi na Dunaju izobrazila generacije študentov in študentk slavistike. Z zajetno Enciklopedijo slovenske kulturne zgodovine na Koroškem, ki jo je uredila in izdala skupaj s sinom Bojanom, je približala slovenski živelj na Koroškem tudi nemško govorečim ljudem. Svari tudi kot priča časa, ki je kot šestletno dekle bila v času nacizma z družino izgnana v nemška taborišča, kjer so nacisti umorili njeno sestro Verico. V slavilnem govoru na podelitvi je nekdanji profesor bizantinistike na dunajski univerzi Johannes Koder spregovoril o zaslugah nagrajenke, ki je vedno bila tesno povezana z domačo Svinčo vasjo in s slovensko besedo.