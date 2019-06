Pregon koroških Slovencev v moje mesto Eichstätt mi je bil dolgo časa popolnoma neznan. Enako velja za prebivalce Eichstätta. Šele, ko me je leta 2010 kot prvi kontaktiral v tej zadevi Borut-Sergej Schnabl in sem sprejel delegacijo Zveze slovenskih izseljencev (sedaj Zveza slovenskih pregnancev, op.), sem prvič slišal, da so koroške Slovence pregnali tudi v naše mesto. Začel sem se o tej zadevi podrobneje informirati, pri tem pa me je še posebej prizadelo, da so bili med pregnanci tudi otroci in da je bila med tistimi, ki so jih pokopali na našem pokopališču, tudi Verica Sturm (teta Boruta-Sergeja Schnabla, op.), ki je umrla v zgodnjih otroških letih.

župan mesta Eichstätt Arnulf Neumeyer (Novice 18/2012)





Svinča vas ob Krki Te besede priznanja Borutu-Sergeju Schnablu je župan mesta Eichstätt Arnulf Neumeyer povedal v intervjuju z Novicami ob odkritju spominske plošče na vidnem mestu glavnega mestnega pokopališča (27. aprila 2012) – spominske plošče, ki jo je mesto Eichstätt namenilo vsem slovenskim pregnancem, ki se niso več vrnili v svojo koroško domovino. Borut-Sergej Schnabl je bil pobudnik spominske plošče. Ni pa bil samo pobudnik spominske plošče v Eichstättu, »s svojimi dobrimi kontakti do zveznih in lokalnih oblasti, mdr. do celovškega župana, je omogočil tudi postavitev spomenika, namenjenega žrtvam pregnanstva, v Žrelcu« (bivši predsednik Zveze slovenskih izseljencev Jože Partl) in jim tako zagotovil spoštljiv spomin. Odkritje spomenika, umetniškega dela Omana, je bilo 27. oktobra 2012 ob 70-letnici pregnanstva.

V soboto, 25. maja, je Borut-Sergej Schnabl, sin Katje Sturm-Schnabl in njenega medtem pokojnega soproga Pavla Schnabla ter oče hčerk Vesne-Patricie in Nike-Nikolaje, po daljši hudi bolezni za vedno zapustil svoje najdražje. Vse prerano je ugasnila njegova življenjska sveča – v komaj 58. letu starosti.

Povezanost s slovensko narodno skupnostjo, z njeno kulturo ter z njenimi prizadevanji za enakopravnost je Boruta-Sergeja Schnabla spremljala domala vse njegovo življenje. Prav tako je bil odločen zagovornik antifašizma in antinacizma. Nekaj let je predsedoval tudi organizaciji Slovenska mladina, poleg tega pa se je kot odbornik udejstvoval v Zvezi slovenskih izseljencev ter Zvezi slovenskih organizacij.

Jutri, 15. junija, ob 11.00 uri, bodo Boruta-Sergeja Schnabla pri Sv. Lovrencu ob Krki pospremili k zadnjemu zemeljskemu počitku – vsem žalujočim pa ostaja tolažba: smrt je hkrati začetek trajnega spomina. Boruta-Sergeja Schnabla bomo ohranili v lepem spominu. Janko Kulmesch