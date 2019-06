Celovec »Moja babica je postala stara 90 let in je do konca imela konopljo v vrtu. Vsak dan si je pripravila svoj konopljin čaj in je bila zdrava,« pravi Izidor Sticker. Cilj podjetnikov je, da ljudem vzameta strah pred rastlino, ki so jo že pred več tisoč leti uporabljali za lajšanje bolečin. »Ni razumljivo, da ima nekdo strah pred eno rastlino. Gre nama za to, da ljudje spet pridobijo praktično znanje o najrazličnejši uporabi konoplje, ki sta ga ena ali dve generaciji pred nami še imeli.«

Kevin Kawalirek še dodaja: »Konoplja je ena najstarejših kulturnih rastlin na svetu. V zadnjih letih pa so spet odkrili dodatno vrednost te rastline. Prodajamo in proizvajamo konopljo v najrazličnejših oblikah in v visoki kvaliteti. Hočemo priti stran od slabega imidža rastline kot psiho-aktivna snov in nuditi našim strankam dodatne informacije o konoplji in proizvodih. Organiziramo predavanja in sodelujemo s stroko.« V trgovini v celovški Bahnhofstraße prodajata najrazličnejše proizvode iz konoplje: čaj, moko, pijače, semena, proteinske praške, jedilna olja, majice, razna pesta, aromatična olja in aromatične cvetove.

Osnova vseh proizvodov je industrijska konoplja. Od navadne konoplje se na zunaj razlikuje po videzu. Razlikuje pa se tudi po vsebovanih spojinah tako imenovanih kanabinoidih. Med nad sto znanimi kanabinoidi je THC, ki povzroča psihoaktiven učinek oz. »zadetost«, najbolj znan. Ta spojina je ilegalna, v Avstriji pa industrijske sorte konoplje ne smejo presegati zakonske meje od 0,3% THC.

Drugi najvažnejši kanabinoid v konoplji je kanabidiol (CBD), ki ne deluje psihoaktivno in ne povzroča omamljenosti. Substanca reagira na kanabinoidne receptorje, ki jih najdemo v človeškem telesu. Razne raziskave potrjujejo blagodejen učinek sestavine CBD na človeka.

Kot poudarja Sticker, je predznanje ljudi o CBD različno: »Nekateri so dobro informirani, saj so se v preteklosti bavili s tem, sploh taki, ki imajo raka ali so ga morda že preboleli in so dodatno h kemoterapiji uporabljali CBD ali pili čaje. Drugi sploh nič ne vedo in nam pravijo, da je to ilegalno, kar delamo. Zanimanje je veliko, edino strah pred rastlino je treba ljudem vzeti. Dejstvo pa je tudi, da v vedno več državah postaja psihoaktivna konoplja legalna. Za države to pomeni veliko dodatnih davkov. Vsak mesec je več raziskav o pozitivnih učinkih CBD in celotnega ostalega spektra kanabinoidov.«

Živila iz konoplje prihajajo iz Koroške, aromatična olja in aromatični cvetovi pa iz Švice, kjer sta si podjetnika tudi pridobila mnogo know-howa. Med tem ko je v Švici celo znani diskonter Lidl prodajal CBD cvetove in se vsepovsod dobijo CBD-cigareti, pa se v Avstriji zaradi nedavnega predpisa iz ministrstva za zdravstvo cvetovi prodajajo npr. kot kadilo, tako imenovana aromatična olja, kjer so CBD in ostali kanabinoidi vsebovani v ekstrahirani obliki, pa so predvideni za uporabo v izparilniku. Na vseh proizvodih pa se najde opozorilo, da niso za konzumacijo.

Trgovina ni edino področje kjer sta akterja s podjetem Creen OG aktivna. V sodelovanju z društvom United Hemp Association so letos v Vetrinju posadili polje z industrijsko konopljo, kjer si bodo interesenti lahko sami odrezali konopljo. Kawalirek: »S tem hočemo doseči, da se bo konoplja spet dojemala kot navadna vsakdanja rastlina. Če so polja, kjer si lahko nabereš tulipane, zakaj ne bi obstajala polja, kjer si lahko narežeš konopljo?« Podjetnika pa sta udeležena tudi pri firmi, ki deluje na področju farmacevtske uporabe konoplje. Uporaba konoplje v gradbeništvu pa je naslednje področje, ki se ga podjetnika že lotevata.