Celovec Minuli četrtek, po redakcijskem zaključku, je imel Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem občni zbor. Novi predsednik je postal Roman Petek. Nasledil je Simona Rustia. Z obema smo spregovorili o političnem in kulturnem udejstvovanju klubašev.

»Ostali smo kritični, nismo bili tihi in izrazili kritiko, kjer je bila primerna,« pravi Simon Rustia. S tem koroški študentje ostanejo zvesti namenu društva. To je od začetka društva ob združevanju študentov tudi zavzemanje za uresničitev in izpolnitev pravic slovenske narodne skupnosti v duhu človekovih pravic in člena 7 avstrijske državne pogodbe.

10. oktobra ne bodo praznovali

»Pojasnite nam, kaj naj praznujemo?´ so mdr. vprašali v skupni izjavi študentskih klubov začetek januarja.

Na vprašanje, kakšen odnos imajo študenti do plebiscita in praznovanj za 10. oktober, pravi Petek: »Seveda se nas tiče, saj je del naše zgodovine. Hočemo pač opozarjati na to, kaj se res praznuje in se vprašati, zakaj je to za nekatere kroge praznik. Treba je kritično pogledati, kar se je v zadnjih sto letih res zgodilo v odnosu med manjšino, večino in politiko. Zato ne praznujemo.«

Rustia mdr. dodaja: »Ogledali smo si prireditve v sklopu deželne razstave CARINTHIja 2020 in smo si označili prireditve, ki se nam zdijo problematične. Seveda je težko vnaprej povedati, kakšne bodo te prireditve res. Problematičnih se bomo tudi udeležili. Strinjamo se z marsikatero prireditvijo v sklopu Carinthija 2020. Naša skupna izjava tudi ni bila naslovljena na Carinthija 2020 kot projetk, temveč prav na praznovanja 10. oktobra, ki za nas ni praznik.«

10 do desetega

Z nizom prireditev 10 do desetega študentski klubi hočejo opozarjati na to, kaka je bila situacija 1920 na Koroškem in kako se je od tedaj naprej vse razvijalo, pravi Rustia. Zato bodo vsakega 10. v mesecu do 10. oktobra 2020 prirejali prireditve, akcije in drugo in tako ozaveščali o situaciji manjšine. Prva prireditev študentskih klubov je bila 10. februarja v klubu v Celovcu. Predavala sta Štefan Pinter in Rudi Vouk.

Okoli 50 oseb se je udeležilo prireditve, predavatelja pa sta razlagala o 10. oktobru in vsem, kar je zgodovinsko in pravno z njim povezano. Cikel prireditev 10 do desetega se bo 10. marca nadaljeval v Gradcu.

Govoril bi lahko umetnik

Ta teden so študentski klubi v pismu kritizirali izbiro »mladega« Manuela Juga za govornika manjšine na osrednji prireditvi ob 100-letnici plebiscita, čeprav so pred tem nemalokrat kriti­zirali zastarele zastopniške strukture koroških Slovencev. Petek: »Izbiro Manuela Juga smo kritizirali, ker mislimo, da ni pravi govornik za to prireditev in morda še nima dosti izkušenj. Ni bil izvoljen dosti transparento. V sosvetu ne odločajo samo naše manjšinske zastopniške organizacije, temveč tudi avstrijske politične stranke. Ne zdi se nam prav, da ena FPÖ soodloča o govorniku manjšine.«

Odgovora na vprašanje kdo naj bi bil govornik, Petek sam nima, predlaga pa, da se naj ljudje sami ponudijo in se najboljši potem izvoli. Tudi drugega gremija kot sosvet, ki naj določa govornika, Petek ne zna imenovati. V pismu študentje celo navajajo neudeležbo kot opcijo.

Rustia dopolnjuje: »Morda bi bilo dobro, da gremo pri govorniku manjšine stran od politične plati in se morda gre na umetniško in se izbere nekoga, ki ni politično opredeljen. Umetniki imajo velikokrat drug pogled na svet in kaj se v njem dogaja in se lahko tudi veliko več upajo.«

Med glavnimi načeli prejšnih generacij klubašev je bila neodvisnost – na vprašanje kako se to ujema s podporo iniciativi SKUP odgovarja Rustia: »Kot klub smo politično neodvisni.Posamezniki so v SKUP aktivni in z nekaterimi točkami se strinjamo. Ni prvi poskus in ne bo zadnji poskus za rešitev problemov manjšine. Bilo je že veliko idej in poskusov, kaj bi bilo najboljše. Uspela še nobena ni. Jaz je trenutno ne bi imel.«

Kultura in razvedrilo

Ob političnem udejstvovanju pa v klubu ne pomanjkuje kulture. Bodisi zbor, ki ima zmeraj več pevcev, ali pa gledališka skupina kluba, ki ravnokar pripravlja drugo gledališko predstavo, ki bo v teku drugega semestra doživela svojo premiero. Kultura je zmeraj bila in bo še naprej važen steber klubskega delovanja. »Seveda bomo gledali, da bomo tudi naprej v klubu nudili kakovostne prireditve. Gledališka skupina je bila zelo dobra ideja in je spet pridobila igralce. Tudi zbor se bo potrudil za čim več nastopov. Z nizom akcij 10 do desetega pa bomo itak imeli dosti dela. Moramo tudi navzven pokazati, da smo kot manjšina in mladina aktivni in kritični,« zaključuje Petek. SEMI