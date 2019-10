Koroška S političnim omizjem so se v ponedeljek začeli Primorski dnevi na Koroškem 2019, prikaz dejavnosti Slovencev v Italiji in priložnost za medsebojno spoznavanje.

Primorski dnevi na Koroškem so letos devetnajsti po vrsti. Izmenjava in prikaz znanj, izkušenj in dejavnosti med koroškimi in primorskimi Slovenci, ki v Italiji živijo od Kanalske doline prek Benečije in Goriškega do Trsta, traja že od leta 1983, je pa bienalna, dvoletno izmenična. Prihodnje leto se bodo torej koroški Slovenci predstavili s Koroškimi dnevi na Primorskem.

Prva izmed letošnjih prireditev, ki so jih organizacijsko in vsebinsko zasnovale KKZ v Celovcu ter Zveza slovenske katoliške prosvete v Gorice in Slovenska prosveta v Trstu, je bilo v ponedeljek politično omizje v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu, ki sta ga kot soprireditelja omogočila Narodni svet koroških Slovencev in Enotna lista. Upokojeni vodja slovenskega oddelka radiotelizije RAI v Trstu Ivo Jevnikar je spregovoril o povojni obnovitvi političnega življenja Slovencev v sedanjih mejah Italije, o čemer je izšle tudi zbornik, predstavili so dokumentarni film o uspešnem prizadevanju za odobritev olajšanega načina izvolitve slovenskega predstavnika v deželni svet Furlanije-Julijske krajine, predstavnika slovenske zbirne stranke Slovenska skupnost Julijan Čavdek in Marko Pisani pa sta odgovarjala na vprašanja o aktualnih izzvih Slovencev v Italiji.

Danes, v petek, 25. oktobra, bodo ob 11. uri v Tischlerjevi dvorani predstavili publikaciji dveh ustvarjalcev, v katerih delih in življenju se zrcali usoda Slovencev pod italijansko upravo. Dokumentarna monografija Franceta Pibernika predstavlja lani umrlega pisatelja Alojza Rebulo (1924-2018), misleca evropskega formata in prejemnika kresnika, nagrade za najboljši slovenski roman leta 2005, in dobitnika Prešernove nagrade. V monografiji z naslovom Tone Kralj – Cerkvene poslikave na Tržaškem, Goriškem in v Kanalski dolini avtorica Verena Koršič Zorn zaobjema sedem cerkva s Kraljevimi deli. Umetnik je s svojimi deli slikarsko upodobil trpljenje slovenskega naroda pod fašizmom.

Danes zvečer pa se bodo Primorski dnevi letos prvič združili s prireditvijo Dober večer, sosed, ko bodo ob 18.30 v mestni hiši v Borovljah nastopili učenci Slovenske glasbene šole, SCGV Emil Komel iz Gorice in Glasbene matice Furlanije ter moški zbor Mirko Filej iz Gorice in komorni zbor SPD Borovlje.

Jutri, v soboto, 26. oktobra, bo ob 19.30 v farnem domu v Selah nastopil Dramski odsek PD Štandrež s komedijo Bosa v parku (Neil Simon). V nedeljo, 27. oktobra, bodo Primorski dnevi gostovali na Ziljski Bistrici, ko bo ob 10.30 pri nedeljski maši pel cerkveni zbor iz Ukev v Kanalski dolini. Zaključna prireditev bo letos odprtje razstave o patru Stanislavu Škrabcu v knjižnici Univerze Alpe-Jadran v Celovcu v sredo, 30. oktobra, ob 11. uri. Škrabec (1844-1918) je bil eden najpomembnješih jezikovslovcev 19. stoletja, 42 let je živel v samostanu Kostanjevica nad Novo Gorico.