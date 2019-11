Pliberk Fricu-Mirku Kumru, po domače Črčeju na Blatu, je minulo sredo bil namenjen večer v Kulturnem domu Pliberk. Predstavljena je bila knjiga »V samostojnosti je moč«, v kateri avtor in urednik Janko Kulmesch predstavlja lik odločnega zagovornika samostojnega slovenskega političnega gibanja, občinskega politika, lovca in kmeta.

Predstavitev knjige »V samostojnosti je moč« je bila dobro leto dni po smrti Frica-Mirka Kumra. Nastop Moškega zbora »Foltej Hartman« pod vodstvom Špele Mastek Mori ni bil le uvod v prireditev, ampak tudi pevski poklon osebnosti, ki je z gradnjo Kulturnega doma domačim kulturnim in športnim društvom in skupinam zagotovila hram srečanj, vaj in prireditev in kulture rasti ter kraj nemotenega delovanja. Od blizu in daleč, tudi močna delegacija lovskih tovarišev iz Koroške in LZ Maribor, so prišli ljudje na predstavitev. Med njimi bivši Fricevi sotrudniki EL v občinskem svetu na deželni ravni in tudi bivši župan Raimund Grilc. Mestni svetnik EL Pliberk Marko Trampusch je v zelo osebnem posegu omenil tesne družinske vezi med njegovo in Črčejevo družino, kar se je odražalo tudi v enotnem zavzemanju za slovensko politično zastopstvo. Posebej je pozdravil vdovo Ančko, ki je bila Fricev osrednji človek in ga je močno podpirala pri njegovem delovanju, in druge člane Črčejeve družine. Fric Kumer je bil človek povezovanja med koroškimi Slovenci, v občini in deželi ter širokega pogleda čez te in druge meje, pri čemer je vselej odločno zastopal stališča svoje slovenske narodne skupnosti in splošno dobrobit družbe. To njegovo širino so odražale tudi njegove druge družbene zadolžitve. Tudi zato je bil imenovan za častnega občana mestne občine Pliberk. In gotovo je v njegovem duhu, tako mestni svetnik Trampusch, da bo občina prihodnje leto postavila spominsko obeležje pregnanim koroškim Slovencem. Janez Kaiser, naslednik Frica Mirka Kumra kot predsednik Kluba prijateljev lova, je naglasil, da je 38 let, od leta 1980 do smrti lani oktobra, vodil to strokovno in stanovsko zastopstvo slovenskih lovk in lovcev v Avstriji. Zanj, ki je bil pravičen in ugleden lovec, ni bil poglaviten plen, ampak združevanje lovcev. Gradil je mostove in svoje slovenske koroške lovke in lovce spodbujal in rotil, naj ohranjajo in krepijo svoj jezik in kulturo.

Knjiga »V samostojnosti je moč« je nastala na pobudo Karla Hrena, ravnatelja Mohorjeve družbe, in je v njeni založbi tudi izšla. Sodelavec založbe Adrijan Kert in avtor Janko Kulmesch sta se zahvalila vsem, ki so s svojimi prispevki sodelovali pri nastajanju knjige, in v pogovoru naglasila, da knjiga ni le oris Črčejevega lika in dela, ampak je prav samostojno gibanje njena pomembna tematika. Politično ozaveščen je bil Fric Kumer-Črčej že v družini in času, ki ni bil naklonjen koroškim Slovencem. Njegov oče MirkoKumer-Črčej je bil slovenski župan občine Blato in splošno spoštovan in upoštevan predstavnik koroških Slovencev. Fric Mirko Kumer je geslo »V samostojnosti je moč« udejanjal in jemal resno kot malokdo in ga odločno zagovarjal. Bil je spreten politik z jasnimi načeli, ljudski tribun brez populistične primesi, nikoli in nikdar se ni predal in klonil, bil je odločen borec za vidno slovenščino in njeno enakopravnost. Skratka človek, ki je bil borčevski in povezovalen.