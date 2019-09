Celovec Kratek prehod med Kolodvorsko cesto in glavno avtobusno postajo, ali lepše rečeno med Institutom Roberta Musila za raziskovanje literature in knjižnico koroške Delavske zbornice v Celovcu se od minulega četrtka, 12. septembra, uradno imenuje Pasaža Fabjana Hafnerja. Poimenovanje po pesniku, prevajalcu in literarnem raziskovalcu, ki je leta 2016 umrl v 50. letu starosti, so razglasili v okviru slovesnosti, ki so se je udeležili tudi Hafnerjeva vdova Zdenka Hafner-Čelan, njegovi hčerki Tasja in Anja, njegova mati Margareta, številni drugi sorodniki in prijatelji pokojnega ter celovška županja Maria-Luise Mathia-schitz.

Slavnostni govornik, pisatelj in Büchnerjev nagrajenec Josef Winkler, je spomnil na izbiro mesta za poimenovanje, saj je v neposredni bližini literarne ustanove, kjer je Fabjan Hafner deloval skoraj dve desetletji. Hafner je po njegovem znal vse, pisal je poezijo, eseje in zgodbe, prevajal je, napisal je disertacijo na ravni habilitacije in vedno je rad pomagal. »Fabjan je bil zelo solidaren človek, česar o celotni koroški umetniški srenji ne morem trditi,« je bil piker Winkler, ki je tudi napovedal, da bo prihodnje leto v ugledni nemški založbi Suhrkamp izšla slovensko-nemška antologija Hafnerjeve poezije. Predgovor zanjo je napisal Peter Handke.