London Britanski BBC je posnel dokumentarni film o pisatelju Borisu Pahorju z naslovom Človek, ki je videl preveč (The Man Who Saw Too Much), ki so ga predvajali minulo sredo. Osrednja britanska televizija je Pahorja, ki ga opiše kot najstarejšega znanega preživelega zapornika v nacističnih taboriščih, obiskala na njegovem domu na Kontovelski rebri pri Trstu, kjer je 106-letnik pripovedoval o svojem boju proti fašizmu in nacizmu ter izkušnjah v taboriščih. Dokumentarec je pred njegovo objavo poleg BBC napovedal tudi britanski časnik The Sunday Times.

Film pripoveduje življenjsko zgodbo Pahorja in poudarja, da je preživel koncentracijska taborišča Dachau, Dora, Harzungen, Bergen-Belsen in Natzweiler, o svojih tamkajšnjih izkušnjah pa nato dvajset let kasneje napisal izjemno knjigo Nekropola.