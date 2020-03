Celovec Ukrepi za obvladovanje koronavirusa postavlja mnogo ljudi v Avstriji pred vprašanje, kako si lahko organizirajo vsakdanje življenje. Iz tega razloga je Caritas ustanovila #ekipodobrodelnosti. Ravnatelj koroške Caritas, Ernst Sandriesser, zdaj poziva vse ljudi na Koroškem, naj podprejo prizadete v svoji soseščini: www.caritas-kaernten.at/team-naechstenliebe

V trenutnih kriznih razmerah Caritas seveda izpolnjuje svojo vlogo pri ohranjanju sistema, na primer v zdravstveni negi na domu, v svojih domovih ali v nujni pomoči ljudem, ki jih je prizadela revščina. Potrebno pa je še več, in sicer solidarnost vsakega posebej – zlasti v neposredni bližini. Caritas je zato ustanovila #ekipodobrodelnosti in računa na podporo vseh ljudi v Avstriji in na Koroškem – odvisno od možnosti in upoštevanja splošnih zaščitnih ukrepov.

»Mnogi od nas lahko zelo dobro krmarimo skozi to krizo. Za tiste, ki so mladi in zdravi, ki si lahko organizirajo svoje življenje in se prilagodijo spletnemu svetu, je ta položaj sicer izjemno težaven, a je v večini primerov obvladljiv,« pravi ravnatelj koroške Caritas Ernst Sandriesser. »Za Caritas je pomembno, da pogledamo na tiste ljudi, ki zdaj ne morejo iti do vrat, ker so prestari ali slabi, ker so bolni, potrebujejo oskrbo ali se bojijo. In nenazadnje želimo pomagati tistim, ki se v tej krizi počutijo posebej osamljene.«

Caritas prosi vse Korošice in vse Korošce, naj ne čakajo, dokler kdo ne zaprosi za pomoč, ampak takoj ukrepajo in si postavijo naslednja vprašanja – in ukrepajo v skladu z možnostmi:

Ali kdo v bližini potrebuje pomoč pri nakupovanju?

Ali lahko grem na sprehod s sosedovim psom?

Ali je kdo v moji družini ali med prijatelji posebej zaskrbljen in hvaležen za pomirjujoče besede po telefonu?

Ali je sosed vesel, ko kuham zanj?

Ali kdo potrebuje pomoč in podporo pri vzpostavljanju WhatsAppa ali drugih komunikacijskih kanalov?

Lahko dobim zdravila za nekoga, grem na pošto, …?

Ali lahko naročim ali ponudim nekaj preko spleta za nekoga, ki ne najde poti po internetu?

Katere pobude sosedov obstajajo na mojem območju in kako jih lahko podprem?



Veliko teh načinov pomoči je možnih »brez srečanja«. Gre namreč za pomoč in hkrati zmanjšanje socialnih, osebnih stikov.

Caritas je danes, v ponedeljek, začela z aktiviranjem dobrodelne organizacije #ekipadobrodelnosti. Poleg tega se širijo informacije po župnijski infrastrukturi Caritas. To ustvarja motivacijo in navdih za nezapleteno podporo. Obstoječe pobude sosedov, ki trenutno rastejo v številnih občinah, se oglašujejo preko spletne prisotnosti pobude.

Vse informacije in dokumenti o kampanji na: www.caritas- kaernten.at/team-naechstenliebe in na Facebook strani Caritas.

Kontaktna oseba #ekipadobrodelnosti

Judith Oberzaucher T 0676 / 319 58 20

[email protected]