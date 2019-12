Tinje Kmečka izobraževalna skupnost KIS je v petek, 13. decembra, v Tinjah predstavila Kmečki koledar za leto 2020.

To je že trinajsti koledar po vrsti. Prvi ducat koledarjev je pripravila Olga Voglauer, zdaj državnozborska poslanka na listi Zelenih. Skrb za koledar leta 2020 in nalogo koordinatorke je letos prevzela zbornična svetnica Marinka Mader-Tschertou, ki je pred nedavnim bila izvoljena za predsednico KIS. Pri nastajanju tega pomembnega pričevanja o slovenskih kmetijah na Koroškem in preko njenih meja sta ji šla na roko fotograf Tomo Weiss in publicist Franc Wakounig.

Petkova predstavitev koledarja v Tinjah je bila v znamenju snega, ki je marsikomu preprečil udeležbo, ni pa motil dobrega počutja in veselja nad izidom podob naših kmetic in kmetov. Predsednica KIS Marinka Mader-Tschertou se je vsem družinam, ki so šle na koledar, zahvalila za sodelovanje, topla zahvala je veljala bivšemu predsedniku KIS Mihi Zablatniku in Olgi Voglauer za njun doprinos za razvoj Kmečke izobraževalne skupnosti. Franc Jožef Smrtnik, predsednik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK), je zahteval osnovni dohodek za kmetice in kmete, ker vzdržujejo podobo podeželskega prostora in kulturno krajino, s tem pa tudi kmečko arhitekturo v Karavankah. Njo je treba ohraniti. Prijetno srečanje, med gosti so bili tudi ravnatelj koroške kmetijske zbornice Hanzi Mikl, zbornični svetnik SJK Marjan Čik, predsednik NSKS Zdravko Inzko in rektor tinjskega doma Jože Kopeinig ter številni novinarji, so s petjem popestrili selski pevki in pevca s Kvadnikove in Pušelčeve kmetije, Maja Smrtnik, tajnica KIS, pa je vešče povezovala.

Koledarji so na voljo v slovenskih knjigarnah in Posojilnicah.