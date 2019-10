Kostanjevica na Krki Plemenita kovina je dala blesk letošnjemu jubilejnemu junijskemu srečanju maturantov Slovenske gimnazije letnika 1969 (8. a in 8. b). Prijetno druženje je bilo tako odmevno, da so se nekdanji sošolci spontano zmenili še za oktobrsko srečanje, ki je bilo pred kratkim v jesensko-žametni dolenjski Kostanjevici. Pozdravili so se na otoku vodotoka reke Krke pred vodnim gradom (Otočec, sedaj imeniten hotel) in se po osvežilnem sprehodu podali v kartuzijo Pleterje (ustanovitelj grof Hermann II. Celjski, l. 1403), da se v projekciji seznanijo z načinom življenja najstrožjega moškega reda katoliške cerkve. Privoščili so si še ogled muzeja na prostem z dvesto let starimi značilnimi kmečkimi stavbami.

Dan navrh je bil na sporedu ogled same Kostanjevice na Krki (za Ptujem in Škofjo Loko tretje najstarejše mesto v Sloveniji) in obisk galerije Božidarja Jakca z nadvse impresivno razstavo del bratov Toneta in Franceta Kralja, Franceta Goršeta, Bogdana Borčiča in Božidarja Jakca samega.

Na prostranem vrtu pred galerijo zbujajo pozornost lesene skulpture mednarodnih kiparskih simpozijev FORMA VIVA.

Dvodnevni kulturni izlet so upokojeni Korošci »kronali« kajpada kulinarično ob izbranih »žmohnih« dolenjskih dobrotah in ob žlahtnem spremstvu dolenjskega kralja cvička, s katerim so nazdravili pd. Kumru iz Bilnjovsa, njihovemu jubilantu, ki je kot eden od prvih njihovega letnika šestico že pustil za seboj. – Hvalo izrekajo Ireni (8. a) in Danilu (8. b) za priprave, velik »buəhvonej« od vseh pa velja sošolcu Ljubljančanu za profesionalno organizacijo in brezhiben potek njihovega zlatega shoda. Miha, merci!