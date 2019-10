Tudi letošnji, tradicionalni izlet Novic, tokrat v Poreč, je zelo dobro odmeval pri udeležencih. Program, destinacija, vreme – vse se je lepo ujemalo v veselje bralk in bralcev.

Poreč Kot že lani, je tudi letos trajal izlet Novic štiri dni, od 26. do 29. septembra, kar so udeleženci z velikim zadoščenjem sprejeli. Prav tako program in destinacijo izleta – Poreč ob Jadranskem morju. Tudi vreme je bilo izredno naklonjeno. Ves čas je izletnike iz Podjune, Celovca in Roža spremljalo sonce, na nebu skoraj ni bilo oblačka, ob vsem tem pa ni primanjkovalo dobre hrane in žlahtnega istrskega vinčka.

Odločila sva se z ženo Marijo, ker sva vedela, da bova srečala ljudi, ki bi jih drugače ne srečala. Poleg tega sva uživala skupaj s Starzem. S Francem sem skupaj maturiral na Slovenski gimnaziji. Sicer pa sem bil s svojo ženo prvič na izletu Novic. Ni mi bilo žal, vse je štimalo. Še posebej se nama je dopadlo hotelsko naselje.

Tone Marktl, Peračija

Prvič sem se odločil, da grem z Novicami na izlet. K sreči sem od 1. avgusta dalje v pokoju. Vse se mi je dopadlo, košte je bilo dovolj, pivo in vino pa sta bila tudi v redu. Drugo leto bom spet šel, če bom še živ.

Walter Hribernik, Sele

Bila sva že večkrat na izletu Novic. Vesela sva, da lahko greva za kratek čas od doma in srečava znance in prijatelje.

Marjana in Jozej Lipuš, Plaznica

Izlet Novic odlikuje predvsem program, ki ga je tudi letos pripravila turistična agencija Sommeregger, za varen prevoz pa podjetje Juwan. Tokrat so na več kot 100 udeležencev čakali panoramska vožnja z ladjo ter dva poldnevna izleta, eden v Pulo z znamenitim rimskim amfiteatrom, drugi v Opatijo, ki velja za eno najbolj privlačnih turističnih destinacij ob Jadranskem morju in je bila v času monarhije še posebej priljubljena pri avstrijskih aristokratih. Kdor pa se ni hotel udeležiti izletov v Pulo in Opatijo, kljub temu ni nastradal. Lahko je užival ob (ali v) morju ali pa se peljal s turističnim vlakcem v mesto Poreč.

Z Novicami sem bil že štirikrat na izletu. Letos mi ga je podarila žena Anica za 80. rojstni dan, ki sem ga obhajal 22. septembra. Vedno je bilo lepo, ker srečaš znance, prijatelje in žlahto. Posebej lepo pa je, če zvečer sedimo skupaj, plešemo in skupno pojemo z mnogimi dobrimi pevci.

Willi Wurm, Železna Kapla

Navdušen sem. Izlet je bil dobro organiziran. Nobenih komplikacij ni bilo in tudi vreme je bilo krasno.

Franc Rulitz, Kotmara vas

Zelo je bilo v redu, le glede pijače bi lahko bila postrežba v hotelu boljša.

Anica Petek, Zagorje

Bil sem že večkrat na izletu Novic. Letošnji je bil izlet z najboljšim programom. Škoda, da smo imeli v Opatiji premalo časa na razpolago. Prav je, da traja izlet štiri dni. Če bi trajal pet dni, pa bi bilo še bolje.

Jože Lipuš, Remšenik

Na izletu z Novicami sem bila prvič, skupaj z Marijo Nedved. Vse mi je bilo všeč. Eni so se skrivali, mi pa smo jedli, pili, plesali in peli. Drugo leto se bom izleta spet udeležila.

Renate Kropp, Ruda

Ob koncu velja iskrena zahvala Marici Sommeregger in Jožku Hudlu, ki sta bila kompetentna vodiča, in ansamblu Korenika za domačo glasbeno zabavo.