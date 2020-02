Celovec Dan po posvetitvi v krškega škofa je Jože Marketz ta ponedeljek pred javnost stopil s svojim naslednikom na mestu direktorja koroške Caritas Ernstom Sandriesserjem. Službo na čelu cerkvene dobrodelne organizacije bi z veseljem opravljal še naprej, je dejal Marketz, za Sandriesserja se je odločil, ker je prepričan, da v sebi združuje bistvene kompetence: pozna strukture koroške Caritas, pri kateri je opravil civilno službo, je strokovno usposobljen in organizacijsko šolan ter kot študirani teolog tudi človek z duhovnim ozadjem, je pojasnil krški škof. Ker je čas za imenovanje naslednika priganjal, niso mogli izvesti razpisa za direktorsko mesto, za katero bi lahko kandidirale tudi ženske. Bo pa Marion Fercher ostala poslovna direktorica koroške Caritas.

Sandrieser, rojen leta 1967 in doma z Bistrice v Dravski dolini, bo službo pri koroški Caritas v polnem obsegu nastopil junija, saj je za zdaj še zvezni poslovodja Foruma katoliškega izobraževanja odraslih na Dunaju. Dotlej bo na Koroškem prisoten občasno in se bo pobliže seznanil z novimi obveznostmi. Posebno težišče bo vsekakor na izobraževalnem področju, »ker je dobra izobrazba najboljša osnova za socialni napredek in boljše življenje,« vendar konkretnih odgovorov Sandriesser na predstavitveni tiskovni konferenci v celovški socialni restavraciji Magdas še ni mogel podati. Dosedanji vodja koroške Caritas, škof Marketz, sicer napoveduje, da še naprej želi dajati pobude tudi na socialnem področju, da se pa jasno tudi zaveda, do kod lahko vpliva na delo svojega naslednika.