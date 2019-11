Na majhni viničarski kmetiji Rozije Hren na Vinogradih pri Žitari vasi, kjer je vinska trta spet doma, so se v sredo, 29. oktobra, srečale kmetice iz Podjune in Roža.

Vinogradi pri Žitari vasi Na srečanje, že drugo zapored, je vabila Marinka Mader Tschertou, zbornična svetnica Skupnosti južnokoroških kmetov in kmetic v koroški kmetijski in gozdarski zbornici.

Vinogradi so prisojna reber med Goslinjskim jezerom in Malčapami. Dokler trtna uš in bolezni niso opravile svoje, so se v tej okolici kar vrstili vinogradi, o čemer pričajo imena vasi, zaselkov in ledin, pa tudi krajevnega prosvetnega društva »Trta«.

Rozi Hren, Kranjčinja iz Gorič in priznana ter ugledna vinogradnica, je kmečkim tovarišicam predstavila svojo dejavnost, ki je zanjo kot zdravilo. Od leta 2006, ko je napravila vinogradniški tečaj, na 1,5 ha površine skrbno in trajnostno sonaravno – »pri nas je dosti kraja za ptice, črve, koke (žuželke) in metulje« – goji okoli 3000 trt, ki so zanjo kot otroci. Med staro domačo vrsto izabelo bujno rastejo in rodijo vinske trte, bele in črne, ki so jih dobili iz Freiburga v Nemčiji. Že večkrat nagrajena vina znamke »Vino Hren« niso naprodaj v trgovinah ali gostilnah, ampak jih dobite le pri Roziji Hren na Vinogradih. Obvezen naj bi bil ogled stare vinske kleti, ki jo je Rozi obnovila in spremenila v kraj srečanja, pogovora ter pokušanja dobre kapljice. Prav v tej kleti, kjer vsakogar pozdravlja napis »Kolkor kapljic, tolko let«, so se ob pokušanju vin in okusnem domačem prigrizku kmetice vsedle skupaj in prerešetale kup vprašanj, s katerimi se ubadajo in spopadajo, pa tudi o pobudah je stekla beseda. Marinka jim je poročala o delu v zbornici in o predlogih, ki jih je vložila SJK. Ogled vinograda pa je zavrl močan naliv.