Celovec Sočutje in ljubezen do bližnjega, kar je bistvo karitas, je težko preliti v številke,« je na predstavitvi poročila za leto 2018 dejal ravnatelj koroške Caritas Jože Marketz. Predstavljene številke vseeno dobro pričajo o poslanstvu cerkvene dobrodelne organizacije.

Poseben izziv so v minulem letu bile poplave na Koroškem, kjer Caritas, kot meni Marketz, sicer ni mogla biti klasična reševalna organizacija, je pa lahko bila »ustanova, ki hitro in nebirokratsko pomaga ljudem.« Enako velja za hitro finančno pomoč, pri kateri je bilo samo za stanovanjske stroške v 865 primerih izplačanih skupaj 200.000 evrov. V celovškem domu za brezdomce Eggerheim je lani za 60 dnevnih obiskovalcev bilo pripravljenih več ko 13.000 kosil in malic. Nov problem tam predstavljajo mladi zasvojenci z mamili, ki so bili pregnani že z vseh drugih javnih površin, je opozoril Marketz. Skupaj z mestnimi in deželnimi oblastmi ter policijo sedaj iščejo rešitve. Pomembno mesto pri delovanju Caritas ima tudi pomoč ljudem v duševni stiski, lani je bilo več ko 21.000 pogovorov za svetovanje in psihoterapevtsko pomoč. V restavraciji Magdas pa je bilo šolanih 29 praktikantov iz 13 držav.

Caritas poleg dobrodelnih obveznosti izvaja tudi storitve na področju nege, domov za ostarele, dela z ljudmi s posebnimi potrebami, šol in varstva otrok. Na vseh področjih je Caritas lani ustvarila promet v višini 44,6 milijona evrov (31 milijonov evrov je za svoje storitve prejela iz javnih sredstev), pri čemer poslovodkinja Caritas Marion Fercher poudarja, da je od tega namenjenega le 4,5 odstotka za administracijo in infrastrukturo in da je »vse transparentno in potrjeno tudi z zunanjo revizijo.«

Vse to delo omogoča 700 prostovoljnih in več ko 900 zaposlenih sodelavcev, tako Marketz kakor Fercherjeva pa opozarjata, da vse to tudi ne bi bilo mogoče brez darov. Lani so jih prejeli 2,8 milijona evrov, od tega je bil 1,5 milijona namenjenih za lajšanje finančne stiske ljudi na Koroškem. Od darov je Caritas odvisna tudi v prihodnje: AT40 2070 6000 0000 5587. Geslo: Moj dar za Caritas.