Šmihel Regionalna lista Bistrica je nagrado Kralj Matjaž podelila tretjič. Pred Krajgerjem sta jo prejela že Karl Moser in Franc Kušej.

Letos je nagrado Kralj Matjaž, medtem tretjo, prejel v zelo prijetnih novih prostorih Vinoteke David v Šmihelu, kulturnik in umetnik Albert Krajger. Glavni povod počastitve je bila brez dvoma trideseta obletnica odkar je Albert Krajger prevzel vajeti cerkvenega zbora GOROTAN od predhodnika Miheja Sadjaka. Lavdatorji večera, podžupan Vladimir Smrtnik, župnik Slavko Thaler in občinska predstojnica Doris Schwarz, so predvsem izpostavili izreden pomen te dejavnosti, saj peti vsako nedeljo, ob praznikih, ob porokah in pogrebih je izjemna in zelo lepa dejavnost, za katero se dovolj zahvaliti niti ne moremo. Albert pa je znan prav tako kot ustanovitelj ansambla Korenika ali pa kot zelo priznan in priljubljen umetnik domačega kraja. Slavnost so glasbeno in pevsko obeležili Miha Vavti na saksofonu, domači zbor Gorotan in muzikantje ansambla Korenika. Nagrado pa je kot doslej vse tri umetniško oblikoval domači umetnik, Hermann Bričko.

Zelo prijetna slavnost je izzvenela prijetno in slavnostno.

Malo grenkega pelina k podelitvi je prilil le bistriški župan Hermann Srienz, ki je prepovedal, da bi slavnostna podelitev smela potekati v prostorih občinskega urada. So si pa bili obiskovalci edini tudi v tem, da je s tem naredil prireditvi uslugo, saj so prostori v Vinoteki David za taka slavja bistveno bolj primerni.

Regionalna lista Bistrica (REgi) je ustanovila to nagrado z namenom, da počasti osebnosti, ki so si na področjih kulture, društvene dejavnosti ali socialnih in humanističnih projektov pridobile izjemne zasluge na področju regije Dežela pod Peco. Ker torej gre za regijo pod Peco, je nagrada tudi dobila ime po Kralju Matjažu, liku, ki je še posebej tesno povezan prav z goro Peco.

Nagrada se je letos podelila tretjič, prva dva nagrajenca sta bila Karl Moser, ki si je pridobil trajne zasluge kot gorski reševalec in kot koordinator pokritja Anine kapele na Peci ter Franc Kušej, ki je znan kot neumoren društveni aktivist na raznih področjih, medtem pa tudi kot oče Praznika repice, ki je postal osrednji občinski praznik občine Bistrica nad Pliberkom.