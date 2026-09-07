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Zadnji poljub poletja z Nastjo Gabor 

7.9.2026 Sele Zell Pfarre Novice
Tradicionalni koncert »Zadnji poljub poletja« bo letos v petek, 11. septembra, ob 20. uri v farnem domu v Selah. Katoliško prosvetno društvo »Planina« bo tokrat gostilo priljubljeno slovensko pevko Nastjo Gabor, ki bo nastopila skupaj s Kvartetom DUH.     
Nastja Gabor in člani kvarteta DUH FOTO: Neo Visuals

Koncert, ki ga v Selah prirejajo že od leta 2002, je skozi leta postal priljubljena stalnica za ljubitelje dobre glasbe iz Koroške in Slovenije. Nastja Gabor prihaja s Koroške in se je s petjem začela ukvarjati že v otroštvu. Nastopila je na številnih festivalih in televizijskih oddajah, širša javnost pa jo pozna po skladbah, kot so »Sol na rano«, »Letim« in »Za Tebe Bi Vse To Ponovila«. S svojo prepoznavno energijo in raznolikim repertoarjem bo skupaj s Kvartetom DUH poskrbela za prijeten glasbeni večer v slovo poletju.

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