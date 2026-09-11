Za varno pot s kolesom v šolo

Otroci in družine se bodo ob 14.30 zbrali v Parku prostovoljnih strelcev v Museumgasse, neposredno ob srednji šoli 3 (Hasnerschule), kjer bodo okrasili kolesa. Ob 15. uri bo sledila približno pet kilometrov dolga vožnja skozi središče mesta v spremstvu policije, ob 15.30 pa bo zaključek z glasbo, otroškim kolesarskim poligonom in sladoledom v pristanišču Lendhafen.