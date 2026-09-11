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Za varno pot s kolesom v šolo

11.9.2026 Celovec Klagenfurt Novice
V soboto, 19. septembra, bodo v Celovcu ponovno priredili kolesarsko parado Kidical Mass.
FOTO: HUBMANN

Otroci in družine se bodo ob 14.30 zbrali v Parku prostovoljnih strelcev v Museumgasse, neposredno ob srednji šoli 3 (Hasnerschule), kjer bodo okrasili kolesa. Ob 15. uri bo sledila približno pet kilometrov dolga vožnja skozi središče mesta v spremstvu policije, ob 15.30 pa bo zaključek z glasbo, otroškim kolesarskim poligonom in sladoledom v pristanišču Lendhafen.

Z novim zbirnim mestom organizatorji opozarjajo na po­trebo po varnih šolskih poteh. »Veliko otrok bi se v šolo z veseljem vozilo s kolesom, vendar pogosto ni varnih kolesarskih povezav ali ustreznih stojal za kolesa. Zato starši iz skrbi za varnost otrok raje uporabijo avto,« pravi Yasmin Stoderegger iz Radlobbya Kärn­ten/Koroška.

Na pomanjkanje infrastrukture opozarja tudi pregled približno 100 koroških šol, ki sta ga skupno opravila koroški Radlobby in Klimabüdniss Kärnten. Ugotovili so, da je le okoli 60 odstotkov poti do šol opremljenih z varno infrastrukturo, kot so kolesarske poti ali območja srečevanja. Do nobene šole ni mogoče iz vseh smeri priti po varni kolesarski povezavi.

Kidical Mass z akcijo poziva k varnim in neprekinjenim šolskim potem za vse otroke. 

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