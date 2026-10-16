Volitve v kmetijsko zbornico: 16. oktobra predvolilni dan

Na volitvah 2016 je bilo oddanih še 28.687 glasov, leta 2021 le še 22.309. Tudi SJK je leta 2021 izgubila na glasovih (–502), a v relaciji ne v tolikšni meri kakor Bauernbund, socialdemokrati in svobodnjaški kmetje. Že od leta 2016 ima SJK štiri mandate v 36-članski zbornici (volitve 2021: Bauernbund 18, Svobodnjaki 7, SJK 4, SPÖ kmetice in kmetje 4, Zeleni 1, lista Heimo Urbas 2). Od leta 2021 pa je SJK prvič zastopana v sedemčlanskem predstojništvu zbornice (Bauernbund 4, SJK 1, Svobodnjaki 1, SPÖ 1). Čik ugotavlja, da je bilo dobro, da Bauernbund ni imel več večine v občnem zboru, čeprav jo je imel v predstojništvu še vedno. Pravi, da je bilo sodelovanje v zbornici historično dobro. Dodaja, da kot politik noče samo kritizirati in biti opozicija, temveč zmeraj tudi pokazati, kako se lahko stvari naredi bolje.