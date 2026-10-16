Volitve v kmetijsko zbornico: 16. oktobra predvolilni dan

V občinah, kjer je več volišč, bo na predvolilni dan odprto samo eno volišče. Večinoma bo to v prostorih občine, ponekod pa tudi drugje. Volilni upravičenci so v dopisu zbornice prejeli informacijo o volišču, ki bo odprto na predvolilni dan. Glasovanje po pošti ni predvideno. Z volilno karto pa je na dan volitev mogoče glasovati tudi na drugem volišču. Volilne karte izdajajo občinski uradi, rok za njihovo pridobitev pa je 22. oktober. Na volitvah bodo izvolili 36 zborničnih svetnikov in svetnic kmetijske zbornice.
Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) hoče braniti mesto v predstojništvu in v velikovškem okraju ostati najmočnejša stranka. Glavni kandidat SJK je Marjan Čik. Leta 2021 je SJK osvojila štiri mandate: Marjan Čik, FrancJožef Smrtnik, Marinka Mader-Tschertou in Štefan Domej. Kar dva svetnika, ki sta bila leta 2021 izvoljena v kmetijsko zbornico, zdaj nista več med 72 kandidati SJK: Domej in Mader-Tschertou. Že v začetku leta 2023 je Franc Baumgartner nasledil Marinko Mader-Tschertou kot zbornični svetnik.
Na volitvah 2016 je bilo oddanih še 28.687 glasov, leta 2021 le še 22.309. Tudi SJK je leta 2021 izgubila na glasovih (–502), a v relaciji ne v tolikšni meri kakor Bauernbund, socialdemokrati in svobodnjaški kmetje. Že od leta 2016 ima SJK štiri mandate v 36-članski zbornici (volitve 2021: Bauernbund 18, Svobodnjaki 7, SJK 4, SPÖ kmetice in kmetje 4, Zeleni 1, lista Heimo Urbas 2). Od leta 2021 pa je SJK prvič zastopana v sedemčlanskem predstojništvu zbornice (Bauernbund 4, SJK 1, Svobodnjaki 1, SPÖ 1). Čik ugotavlja, da je bilo dobro, da Bauernbund ni imel več večine v občnem zboru, čeprav jo je imel v predstojništvu še vedno. Pravi, da je bilo sodelovanje v zbornici historično dobro. Dodaja, da kot politik noče samo kritizirati in biti opozicija, temveč zmeraj tudi pokazati, kako se lahko stvari naredi bolje.
1. Marjan Čik, 2. Franc Jožef Smrtnik, 3. Franc Baumgartner, 4. Hannes Paulitsch, 5. Hannes Rutter, 6. Kerstin Mlinar, 7. Danijel Olip, 8. Mirijam Gallob, 9. Thomas Orasche, 10. Peter Janežič, 11. Marko Trampusch, 12. Andreas Kügler, 13. Jaka Dovjak, 14. Benjamin Franz Božič, 15. Julija Grilc-Kokovica, 16. Daniel Urank, 17. Milan Hribernig, 18. Tomi Partl, 19. Folti Waldhauser, 20. Marija Olip, 21. Katharina Kert, 22. Stefan Jenšac, 23. Ludwig Lesjak, 24. Stani Paulič, 25. Dominik Krušič, 26. Valentin Steharnig, 27. Marian Metschina, 28. Gregor Slugovc-Sternad, 29. Michael Hanze, 30. Markus Kassl, 31. Mirko Weber, 32. Erwin Elbe, 33. Marko Onitsch, 34. Andreas Škof, 35. Stefanie Müller-Kordesch, 36. Michael Lipnik, 37. Stefan Ressmann, 38. Marko Oraže, 39. Marko Smrtnik, 40. Eugenius Sitter, 41. Tadej Čertov, 42. Johann Sticker, 43. Stefan Writz, 44. Wilhelm Lausegger, 45. Johannes Hutter, 46. Roman Roblek, 47. Christian Lausegger, 48. Jakob Greiner, 49. Nina Maria Mader, 50. Gregor Karničar, 51. Lea Katarina Mader, 52. Janez Müller, 53. Simon Triessnig, 54. Andrej Druml, 55. Simeon Mikl, 56. Mathias Rosenzopf, 57. Johann Karničar, 58. Radovan Marko, 59. Thomas Scheinig, 60. Alois Gallob, 61. Franz Krušič, 62. Alexander Arneitz, 63. Marco Hobel, 64. Peter Trampusch, 65. Katja Kupper-Wernig, 66. Mihi Mischkulnig, 67. Peter Korpitsch, 68. Hubert Kordež, 69. Gabriel Hribar, 70. Martina Koboltschnig, 71. Franz Mak, 72. Johannes Schaschl, 73. Andreas Hren, 74. Gregor Slugovc-Sternad, 75. Franz Boschitz, 76. Simone Haschej, 77. Julia Anna Radocha, 78. Valentin Tolmaier, 79. Franz Kassl, 80. Milan Mochar, 81. Andreas Polzer, 82. Martin Wastl, 83. Karl Krautzer, 84. Nanti Olip, 85. Hubert Dumpelnik, 86. Josef Olip, 87. Johann Perč, 88. Valentin Waldhauser, 89. Samuel Kraut, 90. Maria Kumer, 91. Samuel Anton Müller.
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