Dolgoletni visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, Valentin Inzko je 1. avgusta lani končal svojo poklicno diplomtsko pot in se preselil v svoj domači kraj Sveče, kjer si je ustvaril s svojo ženo Bernardo iz bivšega skednja hišo kulture – »Einspielerjev center«. Čeprav mu tudi v pokoju vedno zmanjka časa, kakor pravi, se sedaj lahko posveča stvarem, ki jih je prej zaradi službenih obveznosti zanemarjal. Kako je doživel leta v Bosni in Hercegovini, kaj je ostalo, kaj pogreša in česa ne, kako se je spremenilo življenje in kakšne načrte ima? Vse to in več boste slišali v nedeljskem »Zajtrku s profilom«, ki ga bo vodil Jurij Perč.

Oddaja bo v nedeljo, 19. junija, ob 9.03–10.00 na frekvenci slovenskega sporeda ORF/Agora 105,5.