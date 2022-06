Marica Kušej se bo pogovarjala s kitaristom in pobudnikom številnih glasbeno-umetniških projektov.

Gost v oddaji Zajtrk s profilom bo to nedeljo, na dan očetov, kitarist, skladatelj, pedagog in oče dveh odraslih deklet Janez Gregorič. Po zaključenem študiju kitare na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu se je ob rojstvu prve hčerke Sare z ženo Lidijo vrnil na Koroško v rojstno Malo vas pri Globasnici. Skoraj 30 let že poučuje kitaro na slovenski glasbeni šoli. Nastopa kot solist in komorni glasbenik. Je tudi ustanovitelj in umetniški vodja »Mednarodne delavnice za komorno glasbo SONUS« in koncertnega cikla »sonusiada« v Muzeju Liaunig Neuhaus/Suha, ter pobudnik medpanožne prireditve »TRIVIUM | tri poti | drei wege« na gori sv. Heme pri Globasnici. Kot oče je še posebej ponosen, da sta ubrali poklicno glasbeno pot tudi hčerki Sara in Mira, ki kot duo Sonoma navdušujeta publiko. Predvsem pa sta z velikim navdušenjem prevzeli tudi skrb in odgovornost, da se glasbeno umetniški projekti Janeza Gregoriča uspešno nadaljujejo.

Oddaja bo v nedeljo, 12. junija, ob 9.03–10.00 na frekvenci slovenskega sporeda ORF/Agora 105,5.