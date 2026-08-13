Trivium v spomin na soustanovitelja Fabjana Hafnerja

Trivium je leta 2000 ustanovil kitarist Janez Gregorič in ga z umetniškima kolegoma Fabjanom Hafnerjem s področja literature in Rudijem Benetikom s področja likovne umetnosti in kiparstva uvedel kot tradicionalno poletno prireditev – preplet treh vej umetnosti – na gori Svete Heme nad Globasnico. Letos sta Sara in Mira Gregorič prav za Trivium napisali modularno kompozicijo, ki ima po eni strani določen potek, po drugi strani pa pušča prostor za improvizacijo in prosto interakcijo vseh nastopajočih umetnikov. »V začetkih Triviuma so bile vse veje umetnosti veliko bolj prepletene med seboj, v zadnjih letih pa so bile to bolj ločene točke. Letos bomo imeli kot del programa prvič skupinski nastop in bomo med seboj interagirali in improvizirali pod geslom »Invent_ura«, razlaga Srienc in doda, da bo slikarka Tanja Prušnik slikala v živo, in tudi za svoj nastop Srienc pravi, da bo publiko povedel v proces literarnega ustvarjanja in prevajal na licu mesta.
Priznani avtor, prevajalec in pesnik ter soustanovitelj Triviuma Fabjan Hafner, ki bi letos obhajal svoj 60. jubilej, če bi se ne bil poslovil leta 2016, je s svojim obširnim prevajalskim opusom, ki obsega okrog tristo prevodov knjig in posameznih publikacij tako iz nemščine v slovenščino kot tudi iz slovenščine v nemščino, pustil nadvse pomemben pečat na koroški literaturi ter znatno zaznamoval šestnajst let Triviuma. »Fabjan Hafner se je znal sprehajati med slovensko in avstrijsko literaturo in bil eden najboljših poznavalcev obeh. Govoril je slovensko, nemško, hrvaško, predvsem pa jezik poezije,« pove Srienc. Zato so ob njegovem jubileju za letošnji Trivium njemu na čast ustvarili posebno točko in hkrati umetniški artefakt: džuboks Fabjana Hafnerja, ki predvaja posnetke Hafnerjevih branj iz arhiva Triviuma ter glasbene točke. Dominik Srienc, ki je džuboks idejno zasnoval, ga opiše kot »multifunkcionalno mobilno enoto, preko katere bodo poslušalci posamezno ali družno lahko prisluhnili poeziji Fabjana Hafnerja in priklicali preteklost v sedanjost.« Posnetke iz arhiva je zbral in uredil Janez Gregorič, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Michael Mosser iz kolektiva BreadedEscalope, ki je tehnično oblikoval tudi literaturo mobil.
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