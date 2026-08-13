Trivium v spomin na soustanovitelja Fabjana Hafnerja

Priznani avtor, prevajalec in pesnik ter soustanovitelj Triviuma Fabjan Hafner, ki bi letos obhajal svoj 60. jubilej, če bi se ne bil poslovil leta 2016, je s svojim obširnim prevajalskim opusom, ki obsega okrog tristo prevodov knjig in posameznih publikacij tako iz nemščine v slovenščino kot tudi iz slovenščine v nemščino, pustil nadvse pomemben pečat na koroški literaturi ter znatno zaznamoval šestnajst let Triviuma. »Fabjan Hafner se je znal sprehajati med slovensko in avstrijsko literaturo in bil eden najboljših poznavalcev obeh. Govoril je slovensko, nemško, hrvaško, predvsem pa jezik poezije,« pove Srienc. Zato so ob njegovem jubileju za letošnji Trivium njemu na čast ustvarili posebno točko in hkrati umetniški artefakt: džuboks Fabjana Hafnerja, ki predvaja posnetke Hafnerjevih branj iz arhiva Triviuma ter glasbene točke. Dominik Srienc, ki je džuboks idejno zasnoval, ga opiše kot »multifunkcionalno mobilno enoto, preko katere bodo poslušalci posamezno ali družno lahko prisluhnili poeziji Fabjana Hafnerja in priklicali preteklost v sedanjost.« Posnetke iz arhiva je zbral in uredil Janez Gregorič, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Michael Mosser iz kolektiva BreadedEscalope, ki je tehnično oblikoval tudi literaturo mobil.

