To soboto: župan Matic Tasič v oddaji »Zajtrk s profilom«

Pod geslom »nobeden od nas ni tako dober kot vsi skupaj« se zavzema za čezmejno sodelovanje in razvoj regije ob vznožju Pece. Doktor ekonomije, nekdanji profesor fizike, finančni direktor, predsednik družbe Metala in generalni direktor slovenskih železnic je župan Prevalj že od ustanovitve občine leta 1999 – zdaj že sedmi mandat. V pogovoru z Marico Kušej, 31. maja, ob 9.03, bo spregovoril o preseganju meja, izzivih in dosežkih medčloveškega povezovanja ter skupnem soočanju s podnebnimi spremembami in naravnimi nesrečami, ki ne poznajo meja.