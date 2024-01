Na Vinklnovi domačiji v Lepeni oblikuje Zdravko Haderlap z društvom A-Zone likovne, literarne in kulturno-zgodovinske ponudbe za učence, vajence in študentske skupine. Oktobra 2023 je bil v javnosti kot projektni vodja umetniškega projekta: kopati//GRAPO//brati. Leto prej so v Lepeni predstavili večplastni umetniško-zgodovinski projekt »Operacija: Pečnikov travnik«. Zdi se, da je vse začrtano v natančno določenem krogu, za katerega je našel Zdravko Haderlap svojo obliko umetniškega izražanja. 3.januarja 2024 je avtor, režiser, koreograf in plesalec Zdravko Haderlap praznoval svoj 60. rojstni dan, v soboto bo gost v oddaji »Zajtrk s profilom«. Z njim se bo pogovarjal Miha Pasterk.

Zajtrk s profilom z Zdarvkom Haderlapom bo v soboto, 13. januarja, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.